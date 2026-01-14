Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday January 15: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 15) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Thursday January 15: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும்.
அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 15) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தாராபுரத்தில் நஞ்சியம்பாளையம், சின்னபுத்தூர், கோவிந்தபுரம், பஞ்சாபட்டி ஆகிய இடங்களில் நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடத்தில் செகாம்பாளையம், வேலம்பாளையம், ஆறுமுத்தாம்பாளையம், நாரணாபுரம் ஆகிய இடங்களில் நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடம், மங்கலம், வெங்கடாபுரம், ராயர்பாளையம், கோயம்புத்தூர் சாலை ஆகிய இடங்களில் வரும் சனிக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.
காங்கேயத்தில் திருப்பூர் சாலை, சிவன்மலை, கோவை சாலை, சென்னிமலை சாலை, வேலம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், மேட்டுக்கடை, முத்தூர் ஆகிய இடங்களில் வரும் சனிக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.