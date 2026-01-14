English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday January 15: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 15) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
1 /6

TN Power Shutdown Thursday January 15: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும்.    

2 /6

அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 15) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.    

3 /6

தாராபுரத்தில் நஞ்சியம்பாளையம், சின்னபுத்தூர், கோவிந்தபுரம், பஞ்சாபட்டி ஆகிய இடங்களில் நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.  

4 /6

பல்லடத்தில் செகாம்பாளையம், வேலம்பாளையம், ஆறுமுத்தாம்பாளையம், நாரணாபுரம் ஆகிய இடங்களில்  நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.  

5 /6

பல்லடம், மங்கலம், வெங்கடாபுரம், ராயர்பாளையம், கோயம்புத்தூர் சாலை ஆகிய இடங்களில் வரும் சனிக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.  

6 /6

காங்கேயத்தில் திருப்பூர் சாலை, சிவன்மலை, கோவை சாலை, சென்னிமலை சாலை, வேலம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், மேட்டுக்கடை, முத்தூர் ஆகிய இடங்களில் வரும் சனிக்கிழமை மின்தடை இருக்கும்.

Powercut EB TN EB Shutdown Electricity Board

