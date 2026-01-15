English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! வரும் சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Saturday January 17: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் வரும் சனிக்கிழமை (ஜனவரி 17) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
TN Power Shutdown Saturday January 17: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும்.

அந்த வகையில் வரும் சனிக்கிழமை (ஜனவரி 17) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.       

பல்லடத்தில் உள்ள பல்லடம் பகுதி, மங்கலம், வெங்கடாபுரம், ராயர்பாளையம், கோயம்புத்தூர் சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

காங்கேயத்தில் திருப்பூர் சாலை, சிவன்மலை, கோவை சாலை, சென்னிமலை சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

மேலும் காங்கேயத்தில் வேலம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், மேட்டுக்கடை, முத்தூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

