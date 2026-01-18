Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Monday January 19: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 19) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday January 19, 2026: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 19) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்பிரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர், ஜெயப்பிரகா.. கொள்ளுபாளையம், ஷீபா நகர், தென்னம்பாளையம், சுப்ராம்பாளையம், காளியாபுரம், சங்கோதிபாளையம் பாப்பம்பட்டி, என்.ஜி.பாளையம், எஸ்.ஆர்.பாளையம், அன்னூர் பகுதி, சுண்டமேடு பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.
ஈரோட்டில் சித்தோடு, ராயபாளையம், சுணம்பு ஓடை, அமராவதிநகர், தண்ணீர்பந்தல்பாளையம், ஆர்.என்.புதூர், கோணவாய்க்கால், லட்சுமிநகர், பெர்மல்மலை, ஐ.ஆர்.டி.டி., குமிழம்பாப்பு, கங்காபுரம், செல்லப்பம்பாளையம், பேரோட், மாமரத்துப்பால ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடத்தில் சின்னகோடாங்கிபாளையம், பெரியகோடாங்கிபாளையம், பெத்தாம்புச்சிபாளையம்,சிங்கப்பூர் நகர்,ஏகரன்பாயம்,சின்னகோவில்பிரிவு, மருதுரை, முள்ளிபுரம், குட்டபிளயம், வடபழனிகண்ணபுரம், ஓலபாளையம், வீரசோழபுரம், சங்கயம்பாளையம், சங்கயம்பாளையம், சங்கயம்பாளையம், பண்ணாங்கலிவாலயம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் பெரியசாமி கோவில், பூஞ்சோலி, வெப்பாடி, கடம்பூர், விஜயபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
சேலத்தில் திருவாகவுண்டனூர், விதை காலனி, பள்ளபட்டி, ஃபேர்லேண்ட்ஸ், தர்மா நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.