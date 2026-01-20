English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday January 21: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 21) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
1 /6

TN Power Shutdown Wednesday January 21: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 21) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.       

2 /6

சென்னையில் பி.வி.நகர், எம்.ஜி.ஆர் சாலை, கனகாம்பாள் காலனி, விஸ்வநாதபுரம், இந்து காலனி, என்.ஜி.ஓ காலனி, கே.கே.நகர், ஆசிரியர்கள் காலனி, எஸ்.பி.ஐ. கிளை விரிவாக்கம், எஸ்.பி.ஐ. கிளை பிரதான சாலை, ஏ.ஜி.எஸ். காலனி, துரைசாமி தோட்டம், 100 அடி சாலையின் ஒரு பகுதி, வோல்டாஸ் காலனி, டி.என்.ஜி.ஓ. காலனி, அய்யப்பா நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

3 /6

கோவையில் கல்லாபட்டி, சேரன்மா நகர், நேரு நகர், சித்ரா, வள்ளியம்பாளையம், கே.ஆர்.பாளையம், வில்லங்குறிச்சி, தண்ணீர்பந்தல், பீளமேடு தொழிற்பேட்டை, ஷார்ப் நகர், மகேஸ்வரி நகர், தண்ணீர்பந்தல், லட்சுமி நகர், முருகன் நகர், சேரன்மா நகர், குமுதம் நகர், ஜீவா நகர், செங்காளியப்பன் நகர், கீரநத்தம், வரதையங்கார்பாளையம், இடிகரை, அத்திபாளையம், சரவணம்பட்டி சில பகுதிகள், விஸ்வாசபுரம், வருவாய்நகர், கரந்துமேடு, வில்லங்குறிச்சி சில பகுதிகள், சிவனந்தபுரம், சத்திரோடு, சங்கரவீதி, ரவி தியேட்டர், சாவடி புதூர், நவக்கரை, வீரப்பனூர், காளியாபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

4 /6

கரூரில் புஞ்சை புகளூர், வேலாயுதம்பாளையம், தோட்டக்குறிச்சி, தளவாபாளையம், தவிடுபாளையம், நடையனூர், சேமங்கி, நொய்யல் மற்றும் நொய்யல் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

5 /6

பெரம்பலூரில் பெரியகருக்கை, சின்னத்துக்குறிச்சி, மேலவல்லம், கங்குழி, குளத்தூர், புக்குழி, வல்லம், ஐயூர், எரவங்குடி, நல்லூர், காடுவெட்டி, மேலணிக்குளி, பவர்கிரிட், கீழபெரம்பலூர், வயலபாடி, அகரம், சிகூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

6 /6

தேனியில் தேனி, உப்பார்பட்டி, குன்னுார், தோப்புப்பட்டி, ஆண்டிபட்டி, பாலகோம்பை, ஏத்தாகோவில் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

Powercut Shutdown TN EB EB Electricity Board

