  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday January 22: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 22) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
TN Power Shutdown Thursday January 22: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 22) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.      

ஈரோட்டில் அவல்பூந்துறை, கானாபுரம், தூயம்புந்துறை, பூந்துறை, சேமூர், பள்ளியூத்து, திருமங்கலம், செங்கல்வலசு, வேலம்பாளையம், ரத்தைசூத்திரப்பாளையம் மற்றும் கே.ஏ.எஸ். தொழில்கள் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

பெரம்பலூரில் அரனாரை, கிராமம், எலம்பலூர், மின் நகர், பலகரை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

புதுக்கோட்டையில் கீரமங்கலம் பகுதி முழுவதும், அவனதன்கோட்டை முழுப் பகுதியும் மின்தடை இருக்கும்.  

பொள்ளாச்சியில் எம்.என்.பாளையம்.வாழைக்கொம்புநாகூர், சுப்பையகவுண்டன்புதூர், ஆலங்காடவு, வளந்தையமரம், மீனாட்சிபுரம், குளத்துப்புதூர், பரியோத்து, தீவன்ஷாபுதூர், கணபதிபாளையம், கோவிந்தபுரம், காளியப்பகவுண்டன்புதூர், ஆத்துபொள்ளாச்சி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

கோவையில் சூலக்கல், தாமரைக்குளம், ஓ.கே.மண்டபத்தின் ஒரு பகுதி, மந்திரம்பாளையம், கொண்டம்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

Powercut EB TN EB Shutdown Electricity Board

