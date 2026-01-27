Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday January 28: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 28) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN Power Shutdown Wednesday January 28: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஜனவரி 28) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் கரையாம்பாளையம், சின்னியம்பாளையம், மைலம்பட்டி, ஆர்.ஜி.புதூர், கைக்கோலம்பாளையம், வெங்கிட்டாபுரம். 1.யமுனா நகர் 2.காளப்பநாயக்கன்பாளையம் 3.ஜிசிடி நகர் 4.கணுவாய் 5.கேஎன்ஜி புதூர். 6.தாடாகம் சாலை. 7.சோமையம்பாளையம். 8.அகர்வால் சாலை. 9.சேரன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பகுதி. 10.கே.என்.ஜி.புதூர். 11.வித்யா காலனி. 12.சாஜ் கார்டன். குனியமுத்தூர், சுந்தராபுரத்தின் ஒரு பகுதி, கோவைப்புதூர், புட்டுவிக்கி.ஜி.பாளையம், குமாரபாளையம், மேலப்பாளையம், வடவேடம்பட்டி, வத்தம்பச்சேரி, மந்திரிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மேட்டூரில் தோப்பூர், சேகரப்பட்டி, கம்மம்பட்டி, எருமப்பட்டி, வெள்ளார், சோழியனூர், தீவட்டிப்பட்டி, மூக்கனூர், இலத்தூர், ஜோடுகுளி, குண்டுகால், தளவாய்பட்டி, கொண்டரெட்டியூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடத்தில் அண்ணாநகர், சேரன்நகர், தண்ணீர்பந்தல், கரைவலசு தொட்டிபாளையம், கொடுவாய், வினோபா நகர், தெற்கு அவினாசிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
புதுக்கோட்டையில் ஆதன்கோட்டை முழுப் பகுதியும் கந்தர்வக்கோட்டை முழுப் பகுதியும் கந்தர்வக்கோட்டை புதுப்பட்டி முழுப் பகுதியும் பழைய கந்தர்வக்கோட்டை முழுப் பகுதியும் மங்கலக்கோயில் முழுப் பகுதி குன்னாண்டார்கோயில் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருவாரூரில் மேலவாசல் எடகீழியூர் சோனாப்பேட்டை வடுவூர், ராமகண்டியர் தெரு, எடமேலையூர்கோவில்வெண்ணி அம்மாபேட்டை செட்டிசத்திரம் மணக்கால்கொடவாசல் திருவிடச்சேரி மணலகரம் காங்கேயநகரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.