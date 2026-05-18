Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 18, 2026, 02:14 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:14 PM IST

TN Power Shutdown Tuesday May 19: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (மே 19) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

Shutdown 1/6

TN Power Shutdown Tuesday May 19:  மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (மே 19) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.           

 

Shutdown 2/6

கரூரில் புஞ்சை புகளூர், வேலாயுதம்பாளையம், தோட்டக்குறிச்சி, தளவாபாளையம், தவிடுபாளையம், நடையனூர், சேமங்கி, நொய்யல் மற்றும் நொய்யல் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், பொம்மநாயக்கன்பட்டி, ராஜன்காலனி, காவல்காரன்பட்டி, கீழவெளியூர், கல்லடை, மேலவெளியூர், ஆர்.டி.மலை, குளுத்தேரி, இடைப்பட்டி, பில்லூர், சின்னப்பனையூர், பாதிரிப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

Shutdown 3/6

மேட்டூரில் படைவீடு, பச்சம்பாளையம், சங்கரி ஆர்.எஸ்., சங்கரி மேற்கு, சன்னியாசிபட்டி, நாகிசெட்டிபட்டி, ஊஞ்சக்கரை, தண்ணீர்பந்தல்பாளையம், சின்னகவுண்டனூர், வெப்படை, சௌதபுரம், பாதரை, அம்மன்கோயில், மகிரிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

Shutdown 4/6

நாகப்பட்டினத்தில் கொட்டாரகுடி, பூதங்குடி, நரிமணம், திருமருகல், திட்டச்சேரி, திருமருகல், மருங்கூர், சிடபிள்யூஎஸ்எஸ், திட்டச்சேரி, மரைக்கஞ்சாவடி, வால்மங்கலம், பனங்குடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

Shutdown 5/6

உடுமலைப்பேட்டையில் கோமங்கலபுதூர், காடிமேடு, கொளநாயக்கன்பட்டி, லட்சுமிபுரம், சத்திபாளையம், வத்தநல்லூர், கொல்லர்பட்டி, கே.சுங்கம், நல்லம்பள்ளி, திப்பம்பட்டி, கஞ்சம்பட்டி, பூசாரிபட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

Shutdown 6/6

விழுப்புரத்தில் காரணைபேரிச்சானூர், கண்டாச்சிபுரம், முகையூர், அ.கூடலூர், ஆயந்தூர், ஆலம்பாடி, சென்னகுணம், ஆற்காடு, சத்தியகண்டநல்லூர், மேல்வாலை, ஒதியத்தூர், சித்தலிங்கமடம், புதுப்பாளையம், எஸ்.பில்ராம்பட்டு, பரனூர், கடகனூர், அரசூர், ஆனத்தூர், சேமங்கலம், குமாரமங்கலம், பேரங்கியூர், இருவேல்பட்டு, மாமந்தூர், ஆலங்குப்பம், தென்மங்கலம், கரடிப்பாக்கம், மேலமங்கலம், மாதம்பட்டு, இருந்தை, அரும்பட்டு, காரப்பட்டு, செம்மர், கேரமம், வி.பி.நல்லூர், ஆர்.ஆர்.பாளையம், கொங்கம்பட்டு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

Tags:
Powercut
TN EB
Shutdown
EB
Electricity Board

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
முடிவுக்கு வந்தது இந்த 7 வீரர்களின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் கேரியர்! இனி கம்பேக் கஷ்டம்

முடிவுக்கு வந்தது இந்த 7 வீரர்களின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் கேரியர்! இனி கம்பேக் கஷ்டம்

Team India1 min ago
2

சனி பெயர்ச்சி 2026: அக்டோபர் 09 வரை 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்! பணம், செல்வம், வெற்றி!

Shani Peyarchi 202623 min ago
3

திருச்சி மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! லட்சத்தில் சம்பாதிக்கலாம்

Trichy News28 min ago
4

மத்திய அரசு ஊழியர்களே அலர்ட்! பெற்றோரா? மாமனார்-மாமியாரா? இனி ஒருமுறை தான் சாய்ஸ்!

CGHS Rules 202635 min ago
5

இன்றுடன் ஓய்வை அறிவிக்கும் தல தோனி? சேப்பாக்கத்தில் முக்கிய முடிவு?

Dhoni45 min ago