/Powercut: மக்களே உஷார்! திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

TN Power Shutdown Monday May 25: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் திங்கட்கிழமை (மே 25) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
உடுமலைபேட்டையில் பூளவாடி, பொம்மநாயக்கன்பட்டி, பாரியபட்டி, குப்பம்பாளையம், அம்மாபட்டி, தொட்டியாந்துறை, மானூர்பாளையம், பரியகுமாரபாளையம், முண்டுவலம்பட்டி, வடுகபாளையம், பொட்டிகம்பாளையம், ஆத்துக்கிணத்துப்பட்டி, சுங்கரமடகு, முத்துசாமு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
சரவணம்பட்டியில் சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்பிரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர், ஜெயப்பிரகா ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெருந்துறையில் ஊத்துக்குளிரோடு, மேலப்பாளையம், பி.கே.புதூர், பணியம்பள்ளி, தொட்டிப்பட்டி, வைப்பாடிப்புதூர், கவுண்டம்பாளையம், மடுகட்டிபாளையம், எல்லையம்பாளையம், தூக்கம்பாளையம் மற்றும் பழனியாண்டவை ஸ்டீல்ஸ் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
சேலத்தில் கே.எம்.நகர், பி.டி.எம்.நகர், முட்டைக்கடை, இபி காலனி,, மசிநாயக்கன்பட்டி, வி.எம்.கே.நகர், வி.ஐ.பி.சிட்டி, மேட்டுப்பட்டி, ஜே.ஜே.காலனி, நெசவலர் காலனி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கரூரில் ஜெகதாபி, பாலபட்டி, வில்வமரத்துப்பட்டி, கணியாலம்பட்டி, வீரியபட்டி, சுண்டுகுழிப்பட்டி, முத்துரெங்கம்பட்டி, பண்ணப்பட்டி, காளையப்பட்டி, வரவாணி வடக்கு, மேலப்பாகுத்தி, சி.புதூர், வெரளிப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.