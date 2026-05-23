Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Powercut: மக்களே உஷார்! திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

Powercut: மக்களே உஷார்! திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 23, 2026, 02:30 PM IST|Updated: May 23, 2026, 02:31 PM IST

TN Power Shutdown Monday May 25: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் திங்கட்கிழமை (மே 25) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

1/6

மின்தடை

TN Power Shutdown Monday May 25: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் திங்கட்கிழமை (மே 25) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.           

 

2/6

மின்தடை

உடுமலைபேட்டையில் பூளவாடி, பொம்மநாயக்கன்பட்டி, பாரியபட்டி, குப்பம்பாளையம், அம்மாபட்டி, தொட்டியாந்துறை, மானூர்பாளையம், பரியகுமாரபாளையம், முண்டுவலம்பட்டி, வடுகபாளையம், பொட்டிகம்பாளையம், ஆத்துக்கிணத்துப்பட்டி, சுங்கரமடகு, முத்துசாமு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

3/6

மின்தடை

சரவணம்பட்டியில் சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்பிரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர், ஜெயப்பிரகா ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

4/6

மின்தடை

பெருந்துறையில் ஊத்துக்குளிரோடு, மேலப்பாளையம், பி.கே.புதூர், பணியம்பள்ளி, தொட்டிப்பட்டி, வைப்பாடிப்புதூர், கவுண்டம்பாளையம், மடுகட்டிபாளையம், எல்லையம்பாளையம், தூக்கம்பாளையம் மற்றும் பழனியாண்டவை ஸ்டீல்ஸ் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

5/6

மின்தடை

சேலத்தில் கே.எம்.நகர், பி.டி.எம்.நகர், முட்டைக்கடை, இபி காலனி,, மசிநாயக்கன்பட்டி, வி.எம்.கே.நகர், வி.ஐ.பி.சிட்டி, மேட்டுப்பட்டி, ஜே.ஜே.காலனி, நெசவலர் காலனி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

 

6/6

மின்தடை

கரூரில் ஜெகதாபி, பாலபட்டி, வில்வமரத்துப்பட்டி, கணியாலம்பட்டி, வீரியபட்டி, சுண்டுகுழிப்பட்டி, முத்துரெங்கம்பட்டி, பண்ணப்பட்டி, காளையப்பட்டி, வரவாணி வடக்கு, மேலப்பாகுத்தி, சி.புதூர், வெரளிப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

Tags:
Powercut
TN EB
Shutdown
Electricity Board
EB

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
புதுச்சேரி மக்களே அலர்ட்! மே 25 இந்த பகுதிகளில் 4 மணி நேரம் மின்தடை, முழு லிஸ்ட் இதோ

புதுச்சேரி மக்களே அலர்ட்! மே 25 இந்த பகுதிகளில் 4 மணி நேரம் மின்தடை, முழு லிஸ்ட் இதோ

Puducherry37 min ago
2

என்ன காரணத்திற்காக விராட் கோலி டிராவிஸ் ஹெட்டிற்கு கைகொடுக்கவில்லை?

Travis Head1 hr ago
3

Tecno Pova 8 அதிரடி டிசைனுடன் இந்தியாவில் அறிமுகம்: மாஸ் பேட்டரி, கிளாஸ் கேமரா!

Tecno Pova 81 hr ago
4

தமிழக மருத்துவத் துறையில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2026: உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

Recruitment1 hr ago
5

ரூ.1000 உதவித் தொகை அறிவிப்பு.. இளைஞர்களுக்கு விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

TN Government1 hr ago