/Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Tuesday May 26: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (மே 26) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
விழுப்புரத்தில் மதுரப்பாக்கம், சித்தலாம்பட்டு, கொடுக்கூர், வீழ்வரெட்டிபாளையம், செய்யத்து விண்ணன், வாக்கூர், சிறுவள்ளிக்குப்பம், தொரவி, மூங்கில்பட்டு, டி.வி.பட்டு, மாத்தூர், நகரி, முதலியார்குப்பம், குமளம், பகண்டை, முற்றம்பட்டு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
உடுமலைபேட்டையில் ஆலமரத்தூர், பொட்டியாம்பாளையம், கொங்கல்நகரம், பொட்டிநாயக்கனூர், சோமவாரப்பட்டி, அம்மாபட்டி, பெத்தாம்பட்டி, அணைக்கடவு, மூலனூர், விருகல்பட்டிபுதூர், ஆர்.சி.புரம், எஸ்.ஜி.புதூர், ஏழுபநகரம், சிக்கனூத்து, அமண்டகடவு, லிங்கனை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருச்சியில் செவலூர், தங்கமரெட்டியபட்டி, மணிகட்டியூர், கரும்புலிப்பட்டி, கொட்டப்பட்டி, தொப்பம்பட்டி, என் புத்தூர், நல்லம்பிள்ளை, திருச்சி சாலை, ஆண்டவர்கோவில், அஞ்சலிக்கால், காட்டுப்பள்ளி, கலாம், உசிலம்பட்டி, தேனூர், வெங்கக்குடி, மருதூர், மணச்சநல்லூர், கோனாலை, தச்சங்குறிச்சி, அக்கரைப்பட்டி, பனமங்கலம், பிச்சந்தர்கோவில், ஈச்சம்பட்டி, திருப்பத்தூர், கங்கை காவேரி, அய்யம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாகப்பட்டினத்தில் குத்தாலம் டவுன்-ஐ, குத்தாலம் டவுன் II, அரையபுரம், மாத்திரிமங்கலம், குத்தாலம், சோழம்பேட்டை, முருங்கமங்கலம், க்ஷேரபாலபுரம், 230 கேவி எஸ்எஸ், ஆலங்குடி, திருக்குவளை, தேவூர்(சத்தியக்குடி), மேலப்பிடகை, தாளணையார், மணலி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
ஈரோட்டில் பெரியவீரசங்கிலி, சின்னவீரசங்கிலி, கிரேநகர், கைகோலபாளையம், வடமலை கவுண்டன்பாளையம், பச்சகவுண்டன்பாளையம், கினிபாளையம், கரட்டூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.