/Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Wednesday May 27: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (மே 27) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் காரையம்பாளையம், சின்னியம்பாளையம், மயிலம்பட்டி, ஆர்.ஜி. புதூர், கைகோளம்பாளையம், வெங்கிட்டாபுரம்; சர்க்கார்சாமகுளம், கோவில்பாளையம், குரும்பபாளையம், மணிக்கம்பாளையம், அக்ரஹார சாமகுளம், கொண்டையாம்பாளையம், குன்னத்தூர், காளிபாளையம், மொண்டிகாளிபுதூர்; யமுனா நகர், காலப்பநாயக்கன்பாளையம், ஜிசிடி நகர், கணுவாய், கே.என்.ஜி புதூர், தடாகம் ரோடு, சோமையம்பாளையம், அகர்வால் ரோடு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருச்சியில் சமயபுரம், கிழக்கு மற்றும் மேற்கு மண்ணச்சநல்லூர், பிச்சாண்டார்கோவில், சிறுகாம்பூர், திருப்பாஞ்சாலி, வெங்கைமண்டலம், கண்ணகுளம், சோளங்கநல்லூர்; ஸ்ரீநிவாசா நகர், தென்னூர், பாரதி நகர், பாலன் நகர், மாருதி மருத்துவமனை, ஆபீசர்ஸ் காலனி, ரங்கநாதபுரம், இவிஆர் ரோடு ஜிஎச் பகுதி; கண்ணூத்து, புள்ளுகாம்பட்டி, ஏலமனம், சீதாப்பட்டி, கல்லுப்பட்டி, புதுவாடி, கீரனூர், ராமரெட்டியாப்பட்டி, கடவூர் குடிநீர் பகுதி; கொடுந்துறை, மணப்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பொள்ளாச்சியில் ஆங்கலக்குறிச்சி, பொங்கலியூர், சேத்துமடை, டாப்சிலிப், பரம்பிக்குளம், சோமந்துரைசித்தூர், ஆழியாறு, நஞ்சைஆனைக்குப்பம், கோட்டூர், கம்பளப்பட்டி; பொள்ளாச்சி டவுன், வடுகபாளையம், சின்னம்பாளையம், ஊஞ்சவேலம்பட்டி, கஞ்சம்பட்டி, ஏரிப்பட்டி, கோட்டம்பட்டி, புளியம்பட்டி, ஆச்சிபட்டி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தர்மபுரியில் தோப்பூர், செக்கரப்பட்டி, கம்மம்பட்டி, எருமம்பட்டி, வெள்ளார், சோழியனூர், தீவட்டிப்பட்டி, மூக்கனூர், ஏலாத்தூர், ஜோடுகூலி, குண்டுகல், தளவாய்ப்பட்டி, கொண்டரெட்டியூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
