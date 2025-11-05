Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday November 06: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 06) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Thursday November 06, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 06) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் செங்கதுரை, காடன்பாடி, ஏரோ நகர், மதியழகன் நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மதுரையில் விக்கிரமங்கலம் சுற்றுப்புறங்கள் வாலந்தூர் சுற்றுப்புறங்கள் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மேட்டூரில் படைவீடு, பச்சம்பாளையம், சங்கரி ஆர்.எஸ்., சங்கரி மேற்கு, சன்னியாசிபட்டி, நாகிசெட்டிபட்டி, உஞ்சக்கொரை, தண்ணீர்பந்தல்பாளையம், சின்னகவுடனூர், வெப்படை, சோவத்தபுரம், பாதரை, அம்மன்கோவில், மகிரிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
நாகப்பட்டினம் பகுதியில் மணல்மேடு, பந்தநல்லூர், கொற்கை திருமருகல் திட்டச்சேரி, மரைக்கஞ்சாவடி திருமங்கலம், காளி நரிமணம், கொட்டாரக்குடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் திருமந்துறை,பெருமாத்தூர்,வட்டக்கலூர்,அத்தியூர் பசும்பலூர்முறுக்கன்குடிவ்.களத்தூர் பறவை,கிழுமாத்தூர்,ஓலைப்பாடி,ஏழுமோர் மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.