  • Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Thursday November 06: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 06) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1 /6

TN power outages Thursday November 06, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 06) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

2 /6

கோவையில் செங்கதுரை, காடன்பாடி, ஏரோ நகர், மதியழகன் நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

3 /6

மதுரையில் விக்கிரமங்கலம் சுற்றுப்புறங்கள் வாலந்தூர் சுற்றுப்புறங்கள் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

4 /6

மேட்டூரில் படைவீடு, பச்சம்பாளையம், சங்கரி ஆர்.எஸ்., சங்கரி மேற்கு, சன்னியாசிபட்டி, நாகிசெட்டிபட்டி, உஞ்சக்கொரை, தண்ணீர்பந்தல்பாளையம், சின்னகவுடனூர், வெப்படை, சோவத்தபுரம், பாதரை, அம்மன்கோவில், மகிரிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

5 /6

நாகப்பட்டினம் பகுதியில் மணல்மேடு, பந்தநல்லூர், கொற்கை திருமருகல் திட்டச்சேரி, மரைக்கஞ்சாவடி திருமங்கலம், காளி நரிமணம், கொட்டாரக்குடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

6 /6

பெரம்பலூரில் திருமந்துறை,பெருமாத்தூர்,வட்டக்கலூர்,அத்தியூர் பசும்பலூர்முறுக்கன்குடிவ்.களத்தூர் பறவை,கிழுமாத்தூர்,ஓலைப்பாடி,ஏழுமோர் மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.    

Powercut Shutdown EB TN EB Electricity Board

