Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN power outages Monday November 25, 2025: நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 25) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday November 25, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 25) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் ஆரோக்கியசாமி சாலை, ராமச்சந்திரா சாலை, டி.பி.ரோடு, லாலி சாலை, தடாகம் சாலை, கவுலிபிரவுன் சாலை, டி.வி.சாமி சாலை, சுக்ருவார்பேட், காந்தி பார்க், கோபால் லே-அவுட், சாமியார் புதுதெரு, இடையர்தெரு, ராஜாதெரு ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கிருஷ்ணகிரியில் கெம்பட்டி, பெலகொண்டப்பள்ளி, மதகொண்டப்பள்ளி, பூனப்பள்ளி, முத்தூர், கப்பக்கல், உலிவீரனப்பள்ளி, ஒன்னாட்டி, உப்பரப்பள்ளி, ஜகீர்கொடிப்பள்ளி, தளி உப்பனூர், குருபரப்பள்ளி கே.அக்ரஹாரம், குப்பட்டி, டி.கோத்தூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தஞ்சாவூரில் ஒரத்தநாடு 11கேவி ரேஷியோ மட்டும், தஞ்சாவூர், ஈஸ்வரி நகர், மருத்துவக் கல்லூரி, மானோஜிபட்டி மற்றும் 11கேவி ரேஷியோ மட்டும், திருநாகேஸ்வரம், திருநீலக்குடி, வீப்பத்தூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருவாரூரில் கோட்டூர், காளியக்குடி, நல்லடை, பூதனூர், ஸ்ரீவாஞ்சியம், எரவாஞ்சேரி, பகசாலை, ராமாபுரம், பேரளம், ஆலத்தூர், பூந்தோட்டம், யு.வி.புரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
உடுமலைப்பேட்டையில் ஆலமரத்தூர், பொட்டியாம்பாளையம், கொங்கல்நகரம், பொட்டிநாயக்கனூர், சோமவாரப்பட்டி, அம்மாபட்டி, பெத்தாம்பட்டி, அணைக்கடவு, மூலனூர், விருகல்பட்டிபுதூர், ஆர்.சி.புரம், எஸ்.ஜி.புதூர், எழுபநகரம், சிக்கனூத்து ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.