Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

TN Power Shutdown Friday November 28: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Friday November 28, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
திருச்சியில் தாயனுார்சந்தை, கல்குடி, எண்ணம்குளத்தூர், ஆலம்பட்டிபுதூர், வெள்ளிவடை, அம்மாபேட்டை, கரியம்பட்டி, மறவாணு சமுத்திரம், சத்திரப்பட்டி, ராம்ஜி என்ஜிஆர், சமத்துவபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலூர் அருகை கொட்டாம்பட்டி, சொக்கலிங்கபுரம் & சுற்றுப்புறங்கள், கருங்காலக்குடி & சுற்றுப்புறங்கள் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கோவையில் மெட்ரோ: தாமஸ் பூங்கா, காமராஜர் சாலை, ரேஸ்கோர்ஸ், அவிநாசி சாலை (அண்ணா சிலை முதல் ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை), திருச்சி சாலை (கண்ணன் துறை முதல் ராமநாதபுரம் சிக்னல் வரை), புலியகுளம் சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் அல்லிநகரம், இண்டஸ்ட்ரியல், பிலிமிசை, வெண்மணி, டால்மியா, அரியலூர், கூடலூர், குளத்தூர், சிலக்குடி, திம்மூர், மேலமாத்தூர், வெண்மணி, நல்லறிக்கை, புது குடிசை, கீழப்பாலூர், பொய்யூர், வாட்டர் வொர்க்ஸ் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தஞ்சாவூரில் வீரக்குடி, திருக்கனூர் பட்டி, அற்புதபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.