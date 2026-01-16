தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்

Tomorrow (January 17) Saturday Shutdown Areas Tamil Nadu: தமிழ்நாட்டில் நாளை (ஜனவரி 17) சனிக்கிழமை எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது என்ற தகவல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (ஜனவரி 17) எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பல்லடம், மங்கலம், வெங்கடாபுரம், ராயர்பாளையம், கோயம்புத்தூர் சாலை.
ஈரோடு மாவட்டம் காங்கேயம்: திருப்பூர் சாலை, சிவன்மலை, கோவை சாலை, சென்னிமலை சாலை.
ஈரோடு மாவட்டம் காங்கேயம்: வேலம்பாளையம், வேலாயுதம்பாளையம், மேட்டுக்கடை, முத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் ஈரோடு தவிர்த்து வேறு எந்த பகுதிகளிலும் மின்தடை செய்யப்படுவதாக தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் இருந்து தெரிவிக்கப்படவில்லை.
நாளை சனிக்கிழமை (ஜனவரி 17) மேலே குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுவதால் அப்பகுதி மக்கள் அதற்கேற்றவாறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் இருந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.