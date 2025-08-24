நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 25) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 25) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் புரானி காலனி, ஆவாரம்பாளையம், கணேஷ் நகர், காமதேனு நகர், நவ - இந்தியா சாலை, கணபதி பேருந்து நிலையம், சித்தாபுதூர், பழையூர், பி.என்.பாளையம், ஜிகேஎன்எம் மருத்துவமனை, அலமு நகர், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை மற்றும் கல்யாண மன், கரையாம்பாளையம், சின்னியம்பாளையம், மைலம்பட்டி, ஆர்.ஜி.புதூர், கைக்கோலம்பாளையம், வெங்கிட்டாபுரம். நல்லட்டிபாளையம், மேட்டுபாவி, பணப்பட்டி பகுதி, கொத்தவாடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
சென்னையில் ரங்கா நகர், அன்னைேந்திரா நகர், சாரங்கா அவென்யூ, கேப்டன் சசிகுமார் நகர், திருவள்ளுவர் நகர், காமராஜர் நெடுச்சாலை, பேட்டை தெரு, கண்ணகி தெரு, மேட்டு தெரு, பஞ்சாயத்து போர்டு ரோடு, சக்ரா அவென்யூ, பாரதி அவென்யூ, சித்ரா அவென்யூ, பாலாஜி நகர், குறிஞ்சி நகர், காகபுஜண்டர் நகர், காமராஜர் ஹை ரோடு மற்றும் சடகோபன் நகர். திருவேங்கடம் நகர், மேலண்டை தெரு, தெற்கு தெரு, பூர்ணதிலகம் தெரு, கல்யாண் நகர் மற்றும் வைகை நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திண்டுக்கல்லில் நத்தம் நகரம், பரளி, பூதகுடி, உள்ளுப்பக்குடி, லிங்கவாடி, வேம்பரை, கொசவபட்டி, எம்மகலாபுரம், ராகலாபுரம், கூவனுத்து. திணிக்கல் டவுன், சாணார்பட்டி, எம்.எம்.கோவிலூர், சீலப்பாடி, பாலகிருஷ்ணாபுரம், காந்திகிராமம், சின்னாளபட்டி, சிறுமலை, சாமியார்பட்டி, அம்பாத்துரை, பச்சமலையான்கோட்டை, தொப்பம்பட்டி, அப்பனூத்து, வேப்பன்வல்சு, ராமநாயக்கன்பட்டி, எலுவனம்பட்டி, மஞ்சளாறு அணை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
ஈரோட்டில் சிப்காட் பெருந்துறை, பவானி ரோடு, சிலட்டாநகர், கருமாண்டிசெல்லிபாளையம், ஓலபாளையம், திருவாச்சி, கந்தம்பாளையம் மற்றும் வள்ளியம்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் காரை ஊட்டி, ஈரூர் ஊட்டி, ஆவின் ஃபீடர், திருவிளக்குறிச்சி, தேரணி, புதுக்கோட்டை, ஆலம்பாக்கம், அன்னிமங்கலம், வெங்கனூர், பெரியதுக்குறிச்சி, ஓலையூர், விழுடுடையான் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.