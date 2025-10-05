நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

TN Power Shutdown Monday 06: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 06) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday, October 06, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 06) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் உள்ள சரவணம்பட்டி, அம்மன்கோவில், சின்னவேடம்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், சிவானந்தபுரம், வெள்ளக்கிணறு, உருமண்டம்பாளையம், ஜி.என்.மில், சுப்பிரமணியம்பாளையம், கே.என்.ஜி.புதூர், மணியகாரம்பாளையம், லட்சுமிநகர், நாச்சிமுத்துநகர், ஜெயப்பிரகா ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் உள்ள அய்யனார்பாளையம், பெருநில, வெள்ளுவாடி, நெற்குணம், நூத்தபுருடையார்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பராமரிப்புப் பணிகள் முடிவடைந்தவுடன், மாலை 4 மணிக்குள் மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், பணிகள் முன்கூட்டியே முடிவடைந்தால், மின் விநியோகம் முன்னதாகவே தொடங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், தங்களது மின் சாதனங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்குமாறும், அத்தியாவசிய தேவைகளான குடிநீர் சேமிப்பு, மின்னணு சாதனங்களை சார்ஜ் செய்வது போன்றவற்றை முன்கூட்டியே செய்து கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.