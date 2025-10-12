நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

TN Power Shutdown Monday 13: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 13) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
TN power outages Monday, October 13, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 13) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரியில் உள்ள சங்ககிரி நகர், சங்ககிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன், தேவண்ணக்கவுண்டனுார், சுண்ணாம்புக்குட்டை, ஐவேலி, ஒலக்கச்சின்னானுார், தங்காயூர், அக்கமாபேட்டை, வடுகப்பட்டி, இடையப்பட்டி, வளைய செட்டிப் பாளையம், ஆவரங்கம்பாளையம், வைகுந்தம், இருகாலுார், காளிகவுண்டம் பாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள சோழபுரம் மெயின் ரோடு, விவேக் நகர், நேரு நகர், இந்திரா நகர், கணபதி நகர், கிருஷ்ணாபுரம் விரிவாக்கம், மாந்தோப்பு பகுதி, மருத்துவமனை ரோடு, அர்ஜூனா நகர், எம்டிஎச் சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பல்லாவரம் மேற்கு சாவடி தெரு, ஐஎச்எஃப்டி காலனி, ஜிஎஸ்டி சாலை, பல்லாவரம் பேருந்து நிலையம், பான்ட்ஸ் பாலம், அருந்ததிபுரம், வள்ளுவர்பேட்டை, ரங்கநாதன் தெரு, ஐஜி சாலை சிக்னல் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திருமுல்லைவாயல் பத்மாவதி நகர், தென்றல் நகர், மூர்த்தி நகர், வெங்கடேஸ்வரா பள்ளி தெரு, வள்ளலார் நகர், முல்லை நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
புதுச்சேரியில் பிரியதர்ஷினி நகர், ராஜா அண்ணாமலை நகர், சிவாஜி நகர், காமராஜ் நகர், குருநகர், ராஜீவ்நகர், ஆதிகேசவர் நகர், இந்திரா நகர், பல் மருத்துவக் கல்லூரி, புதுபேட், ராஜாஜி நகர், லாஸ்பேட்டை ஒருபகுதி, நெருப்புக்குழி, நாவற்குளம், டாக்டர் அன்னிபெசன்ட் நகர், கணபதி நகர், சின்னகண்ணு நகர், அன்னை நகர், மோதிலால் நகர், அகத்தியர் நகர், வாசன் நகர், பொதிகை நகர், குறிஞ்சி நகர் விரிவாக்கம், அசோக் நகர், லாஸ்பேட்டை அரசு ஊழியர் குடியிருப்பு, அவ்வை நகர், சாந்தி நகர், வள்ளலார் நகர், கலைவாணி நகர், ஆனந்தா நகர், நெசவாளர் நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.