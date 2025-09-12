English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நாளை சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 13) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1 /6

மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 13) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

2 /6

நாகர்கோவிலில் பெருவிளை, ஆசாரிபள்ளம், பார்வதிபுரம், ஆலம்பாறை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

3 /6

கன்னியாகுமரியில் கீரிப்பாரி, கடுக்கரை, பூதப்பாண்டி, என்ஜிஓ காலனி, கடற்கரை சாலை, கோணம், பள்ளம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

4 /6

கன்னியாகுமரியில் ஆசாரிபள்ளம், ஆனந்தன்நகர், கோணம், பழவிளை, சாந்தபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.    

5 /6

மேலும் வடசேரி, கிருஷ்ணன்கோவில், கலுங்காடி, கல்லூரி சாலை, டென்னிசன் சாலை ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

6 /6

சென்னையில் அடையாறு எல்லையம்மன் கோவில் தெரு, வண்ணாந்துறை, ஜெயராம் அவென்யூ, ராமசாமி அவென்யூ, அபிராஞ்சி அவென்யூ, எஸ்பிஐ காலனி, பெசன்ட் நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

Powercut Shutdown tamil nadu eb Electricity Board Shutdown areas

Next Gallery

சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: அதிகம் படுத்தாமல் அருள் மழை பொழிவார் சனி