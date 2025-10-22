English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

TN Power Shutdown Thursday 23: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 23) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1 /6

TN power outages Thursday, October 23, 2025: மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 23) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

2 /6

நாகப்பட்டினம், வங்காரமவாடி, வாழமங்கலம், நாகூர், வேளாங்கண்ணி, வேட்டைக்காரனிருப்பு, விழுந்தமாவடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

3 /6

காட்பாடியில் காந்தி நகர், சேனூர், செங்குட்டை, கல்புதூர், இபி காலனி, விருத்தம்புட், தாராபடவேடு, காங்கேயநல்லூர் மற்றும் காட்பாடி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

4 /6

ஏழுமலை, கோபாலபுரம், இ பெருமாள்பட்டி, ஏழுமலை & சுற்றுப்புறங்கள், சீலா நாயக்கப்பட்டி, உலபட்டி, பொன்னுவர் பட்டி & சுற்றுப்புறங்கள், வந்தபுளிச்செல்லியாபுரம், சோழபுரம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

5 /6

கரூரில் ஒத்தக்கடை, சோமூர், ரெங்கநாதம்பேட்டை, செல்லிபாளையம், நெரூர், திருமக்கூடலூர், புதுப்பாளையம், வேடிச்சிபாளையம், பெரியகாளிபாளையம், சின்னகாளைபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

6 /6

ஈரோட்டில் கஸ்பாபேட்டை, முள்ளம்பரப்பு, சின்னியம்பாலம், வேலங்காட்டுவலசு, பொட்டிநாயக்கன்வலசு, வீரப்பம்பாளையம், 46 புதூர், ரங்கம்பாளையம், குறிகாரன்பாளையம், செல்லப்பம்பாளையம், கோவேந்தநாயக்கன்பாளையம், நஞ்சை ஊத்துக்குளி ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.  

EB Powercut Shutdown TN EB Electricity

