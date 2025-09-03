நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 04) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 04) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 3 துணை மின் நிலையங்களில் நாளை (செப்டம்பர் 04) மின் தடை செய்யப்பட இருக்கிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஒக்கநாடு கீழையூர், வன்னிப்பட்டு, கவரப்பட்டு, முள்ளுக்குடி, குறிச்சி, கதிராமங்கலம், ஒரத்தநாடு 11kv விகிதம் மட்டும் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.
திருப்பூர்: தெக்கலுார் துணை மின் நிலையம்: வடுகபாளையம்,சென்னியாண்டவர் கோவில், வினோபா நகர், விராலிகாடு, ராயர் பாளையம், தண்ணீர் பந் தல், செங்காளிபாளையம், வெள்ளாண்டிபாளையம்,பள்ளக்காடு, சாவக்காட்டு பாளையம், தண்டுக்காரன் பாளையம், சேவூர், குளத் துப்பாளையம் மற்றும் வலையபாளையம்.
சேவூர் மற்றும் வடுக பாளையம் துணை மின் நிலையம்: சேவூர், அசநல்லி பாளையம், பந்தம்பாளை யம், சூரிபாளையம், ராமியம்பாளையம், போத்தம் பாளையம், சந்தைப்புதுார், தண்ணீர் பந்தல்பாளையம், முதலிபாளையம், புஞ்சை தாமரைக்குளம், சாவக்கட்டுபாளையம், சாலைப்பாளையம், நடுவச்சேரி, கருக்கன் காட்டுப்புதுார், மாரப்பம் பாளையம், வடுகபாளையம், அய்யம்பாளையம், பிச்சாண்டாம்பாளையம், ஒட்டப்பாளையம் மற்றும் ஒலப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்பட இருக்கிறது.