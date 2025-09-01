நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 02) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 02) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தஞ்சாவூரில் உள்ள வீரமரசம் பேட்டை, புடலூர், அச்சம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.
கன்னியாகுமரியில் உள்ள புத்தளம்,தெங்கம்புதூர், கீழகிருஷ்ணன்புதூர், ஏத்தாமொழி, பொட்டல் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலும் கன்னியாகுமரியில் உள்ள கோணம், எறும்புகாடு, ராஜாக்கமங்கலம், பழவிளை, தேக்குறிச்சி, பிள்ளைத்தோப்பு, ஞானபதிபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.
பெரம்பலூரில் உள்ள திருமந்துறை, பெருமாத்தூர், வட்டக்கலூர், அத்தியூர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலும் பெரம்பலூரில் பரவை, கிழுமாத்தூர், ஓலைப்பாடி, ஏலுமோர், கழனிவாசலந்தூர் வி.களத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.