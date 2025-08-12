நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 13) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 13) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் பெத்தபுரம், டோன்பந்தால், கோட்டாய்பிரிவு, ஒன்னிபாலயாம்ரோட், அரிவோலி நகர், சினமதம்பாலயம், மடம்பாலயம், செல்வபுரம், சாந்திமெடு, பரதி நகர், சமனக்கன்பாலயாம்ரோட், கன்னர்பலாயம் சாலை, அரிவொளி நகர், செரபாலயம், மடுக்கரை, பலாதுரை, ஏ.ஜி.பதி, செங்குட்டுபலயம், என்.ஜி.புடூர், பெரும்பதி, முல்லுபாடி, வடக்கிபாளையம், வாகுதம்பாளையம், தேவநம்பாளையம், கபாலங்காராயின் ஒரு பகுதி, செட்டிபுதூரின் ஒரு பகுதி, எம்மிகவுண்டம்பாளையம், செரிபாளையம், ஆண்டிபாளையம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
திண்டுக்கல்லில் ஒட்டன்சத்திரம் நகரம், மார்க்கம்பட்டி, சாலைபுதூர், புலியூர்நத்தம், சிலுக்குவார்பட்டி, கெய்தய்யுறும்பு, காமாட்சிபுரம், ரெங்கமணியாக்கன்பட்டி, செக்கம்பட்டி, விருவீடு பகுதி, ரெட்டியார்ச்சத்திரம், செம்மடிப்பட்டி, பழங்கனூத்து ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கன்னியாகுமரியில் அட்டூர், குலசேகரம், உண்ணாமலை கடாய், வேர்கிளம்பி, பேச்சிபாறை, திருபரப்பு, திருவட்டார், அரால்வாய்மொழி, தேரூர், வெள்ளமடம், தோவளை, ஷெண்பகராமன்புதூர், லாயம், பாகோடு, குழித்துறை, உண்ணாமலைக்கடை, வல்வைத்தான்கோஷ்டம், கடையல் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கிருஷ்ணகிரியில் பாகலூர், ஜீமங்கலம், உலியலம், நல்லூர், பெலதூர், துின்னாபள்ளி, சூடபுரம், அலசபள்ளி, பி.முதுகனபள்ளி, தியரபள்ளி, சதியாமங்கலம், தும்மனாபள்ளி, படுதெபாலி, பலவனபள்ளி, முதுகுருக்கி, நரிகனாபுரம், பெரிகாய், அதிமுகம், செட்டிபள்ளி, நாரசபள்ளி, பன்னபள்ளி, சிகானபள்ளி, நெரிகாம், கெஜலங்கோட்டாய், தண்ணீர்குண்டலபள்ளி, எலுவாபள்ளி, கே.என்.தோட்டி, பி.எஸ்.தம்மசந்திராம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
மதுரையில் விளாங்குடி, ஃபாத்திமா கல்லூரி, பரவை சந்தை, கூடல்நகர், ராமிலநகர், வானொலி நிலையம், TNHB துறைகள், சிக்கந்தர் சவாடி, மிலகரனை, தினமணி நகர், கோவில்பாப்பாகுடி, கௌரி நகர், சோலைமலை தியேட்டர், பி.எஸ்.என்.எல் டேங்க், GRT ஹோட்டல், மேலமாசி, வடக்கு தெரு, மாப்பளையம், எல்லிஸ்நகர், அன்சாரி 1 முதல் 7 வது தெரு, வைத்தியநாதபுரம், ரயில்வே காலனி, கென்னட் மருத்துவமனை, பழங்காநத்தம் நாகப்பட்டினம்: கடலங்குடி, குத்தாலம், பொறையார் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.