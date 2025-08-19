நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 20) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கோவையில் தண்ணீர்பந்தல், லட்சுமி நகர், முருகன் நகர், சேரன்மா நகர், குமுதம் நகர், ஜீவா நகர், செங்காளியப்பன் நகர், கல்லாபட்டி, , சேரன்மா நகர், நேரு நகர், சித்ரா,, வள்ளியம்பாளையம், , கே.ஆர்.பாளையம், வில்லங்குறிச்சி, தண்ணீர்பந்தல், பீளமேடு தொழிற்பேட்டை, ஷார்ப் நகர், மகேஸ்வரி நகர். கீரநத்தம், வரதையங்கார்பாளையம், இடிகரை, அத்திபாளையம், சரவணம்பட்டி சில பகுதிகள், விஸ்வாசபுரம், வருவாய்நகர், கரண்டுமேடு, வில்லங்குறிச்சி சில பகுதிகள், சிவனந்தபுரம், சத்தியரோடு, சங்கரவீதி, ரவி தியேட்டர்,சாவடி புதூர், நவக்கரை, வீரப்பனூர், காளியாபுரம் ஆகிய பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.
திண்டுக்கல்லில் ஆத்தூர் Tk, கன்னிவாடி, மானாக்ரை, நீலமலைக்கோட்டை, தருமைத்துப்பட்டி, கோபால்பட்டி, கோம்பைப்பட்டி, அய்யாபட்டி, வேம்பார்பட்டி, எருமைநாயக்கன்பட்டி, சக்கிலியங்கோடை, வீரச்சின்னம்பட்டி, அஞ்சுகுளிபட்டி, சேடபட்டி, சாணார்மன்பட்டி, சாணார்மன்பட்டி, பட்டிகொடிக்கைபட்டி, கிரியம்பட்டி, சில்வார்பட்டி, இன்னாசிபுரம், தாடிக்கொம்பு, அய்யலூர், குரும்பபட்டி, வளவிச்செட்டியபட்டி, வடுகபட்டி, விட்டனலிக்கன்பட்டி ஆகிய பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.
ஈரோட்டில் கஞ்சிகோயில், பள்ளப்பாளையம், கோவுண்டன்பாளையம், கரட்டுபுதூர், சின்னியம்பாளையம், ஐயன்வலசு, பெருமாபாளையம், முள்ளம்பட்டி, ஓலபாளையம், கந்தம்பாளையம் பிரிவு, சாமிகவுண்டன்பாளையம், வேட்டைபெரியாம்பாளையம், காந்திநாக், அவல்பூந்துறை, கானாபுரம், தூயம்புந்துறை, பூந்துறை, சேமூர், பள்ளியூத்து, திருமங்கலம், செங்கல்வலசு, வேலம்பாளையம், ரத்தைசூத்திரப்பாளையம் மற்றும் கே.ஏ.எஸ். தொழில்கள் ஆகிய பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.
கள்ளக்குறிச்சியில் சௌரியார்பாளையம், எருடையாம்பட்டு, அதியந்தல் அத்திப்பாக்கம், காங்கேயனூர், மணலூர்பேட்டை அருந்தங்குடி, மூர்க்கன்பாடி, திருவரங்கம் ஆகிய பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.
மதுரையில் டி.கல்லுப்பட்டி, பேரையூர், தொட்டியபட்டி சுற்றுப்புறங்கள், சாந்தையூர், பாறைபட்டி, அரசபட்டி, அம்மாபட்டி சுற்றுப்புறங்கள், கல்லிகுடி, வடக்கம்பட்டி, லாலாபுரம் சுற்றுப்புறம், வெள்ளக்குளம், ஏவிஎஸ்பட்டி, யூனிப்பட்டி சுற்றுப்புறங்கள், குன்னத்தூர் ஆகிய பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.