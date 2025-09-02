English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 03) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1 /6

மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 03) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.     

2 /6

சென்னையில் சோத்துப்பெரும்பேடு, குமரன் நகர், விஜயநல்லூர், ரெட் ஹில்ஸ் சிறுணியம், பார்த்தசாரதி நகர், செங்கலம்மன் நகர், விஜயா கார்டன். 200 அடி சர்வீஸ் சாலை, பாடசாலை தெரு, கம்பர் நகர் I முதல் IV, காசா கிராண்ட், அடையாளம்பட்டு மில்லினியம் டவுன் முதல் மூன்றாம் கட்டம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

3 /6

கரூரில் காமராஜபுரம், கேவிபி நகர், செங்குந்தபுரம், பெரியார் நகர், ஜவஹர் பஜார், திருமாநிலையூர், அக்ரஹாரம், காந்தி நகர், ரத்தினம் சாலை, கோவை சாலை, வடிவேல் நகர், ராமானுஜம் நகர், திருக்காம்புலியூர், ஆண்டன்கோயில் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.

4 /6

பல்லடத்தில் அதனாக்குறிச்சி, மாத்தூர், தூலார் சுரங்கங்கள், சிலுப்பனூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.      

5 /6

தஞ்சாவூரில் ஊரணிபுரம், பின்னையூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.    

6 /6

தேனியில் பாரகன், சிலமலை, டி.ஆர்.புரம், எஸ்.ஆர்.புரம் & சூலபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.

Powercut Shutdown Tamil nadu EB Electricity Board Shutdown areas

Next Gallery

செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, மகிழ்ச்சி மழையில் நனைவார்கள்