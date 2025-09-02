நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

Shutdown: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 03) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மின்சார வாரியத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமுறை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பவர் கட் இருக்கும். அந்த வகையில் நாளை புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 03) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சென்னையில் சோத்துப்பெரும்பேடு, குமரன் நகர், விஜயநல்லூர், ரெட் ஹில்ஸ் சிறுணியம், பார்த்தசாரதி நகர், செங்கலம்மன் நகர், விஜயா கார்டன். 200 அடி சர்வீஸ் சாலை, பாடசாலை தெரு, கம்பர் நகர் I முதல் IV, காசா கிராண்ட், அடையாளம்பட்டு மில்லினியம் டவுன் முதல் மூன்றாம் கட்டம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
கரூரில் காமராஜபுரம், கேவிபி நகர், செங்குந்தபுரம், பெரியார் நகர், ஜவஹர் பஜார், திருமாநிலையூர், அக்ரஹாரம், காந்தி நகர், ரத்தினம் சாலை, கோவை சாலை, வடிவேல் நகர், ராமானுஜம் நகர், திருக்காம்புலியூர், ஆண்டன்கோயில் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
பல்லடத்தில் அதனாக்குறிச்சி, மாத்தூர், தூலார் சுரங்கங்கள், சிலுப்பனூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தஞ்சாவூரில் ஊரணிபுரம், பின்னையூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்.
தேனியில் பாரகன், சிலமலை, டி.ஆர்.புரம், எஸ்.ஆர்.புரம் & சூலபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதியில் மின்தடை இருக்கும்.