அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..

Amarkalam Re-Release Date : அஜித்தின் திரை வாழ்க்கையில் முக்கிய படமாக இருந்தது, அமர்க்களம். இந்த படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் குறித்த தகவலும் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Amarkalam Re-Release Date : அஜித்குமாரின் ரசிகர்களுக்கு பிடித்த படங்களுள் ஒன்று, அமர்க்களம். இந்த படத்தால்தான் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், திரை வாழ்க்கையிலும் பெரிய திருப்பமே ஏற்பட்டது. இதில் ஷாலினி அஜித்திற்கு ஜோடியாக நடித்திருப்பார். இப்படம், அஜித்திற்கு ஸ்பெஷலான ஒரு நாளில் ரீ ரிலீஸ் ஆகிறதாம். அது எந்த நாள் தெரியுமா?
அஜித் குமாரின் ஹிட் படங்களுள் ஒன்று, அமர்க்களம். 1999ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்த படம், ஆக்ஷன் மற்றும் காதல் காட்சிகளால் நிரம்பியிருந்த படமாகும்.
அமர்க்களம் படம்தான், அஜித்தும் ஷாலினியும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்த முதல் படமாகும். இந்த படத்தில் காதலர்களாக நடித்த இவர்கள், ரியல் வாழ்க்கையிலும் காதலிக்க ஆரம்பித்தனர்.
அஜித்தின் தனிப்பட்ட மற்றும் சினிமா வாழ்க்கையில் முக்கிய படமாக இருந்த அமர்க்களம் திரைப்படத்தை சரண் இயக்கியிருந்தார்.
அமர்க்களம் படத்தில் ஆரம்பித்த ஷாலினி அஜித்தின் காதல், இத்தனை வருடங்களை கடந்தும் இன்னும் பலமாக நிலை நிற்கிறது. இப்படத்தை சீக்கிரம் முடிக்குமாறும், ஹீரோயின் மீது தனக்கு காதல் வந்துவிடுமோ என்று பயமாக இருப்பதாகவும் அஜித் சொன்னதாக இயக்குநர் ஒரு முறை நேர்காணலில் தெரிவித்து இருந்தார்.
டாப் நடிகர்களின் ஹிட் படங்கள் ரீ-ரிலீஸாவது ட்ரெண்டாகி வருகிறது. இதையடுத்து, அமர்க்களம் படமும் அப்படி ரீ-ரிலீஸ் ஆவப்போவதாக கூறப்படுகிறது.
அஜித்திற்கு அவரது மனைவி ஷாலினி என்றால் ரொம்பவே பிடிக்கும். இதனால் ஷாலினியின் பிறந்தநாளான நவம்பர் 20ஆம் தேதியன்று அமர்க்களம் படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆவதாக திரைப்பட வினியோஒகிஸ்தர் கார்த்திக் வெங்கடேசன் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார்.
அமர்க்களம் படம் வெளியாகி, சமீபட்தில் 26 வருடங்களை கடந்தது. இதனை, ரசிகர்கள் இணையத்தில் கொண்டாடி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.