/கடன் இல்லாமல் ரூ. 1 கோடி சேமிப்பது எப்படி? ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன சூப்பர் ஃபார்முலா

Anand Srinivasan Savings Tips: நம்மில் பலர் வாங்கும் சம்பளத்திற்கு ஏற்றவாறு நிதி பொறுப்புகளை (Commitments) வைத்திருக்கிறோம். EMI கட்டுவது, வாங்கிய கடன்களை அடைப்பது போன்ற விஷயங்களிலேயே நமது மாதச் சம்பளம் கரைந்து விடுகிறது. இதில் எங்கே சேமிப்பது? சேமிப்பு என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லாமல் போய்விட்டது என்பதே பலரின் நிலையாக உள்ளது. இந்தச் சூழலில், கடன் சுமையின்றி நமது செல்வத்தை எவ்வாறு பெருக்குவது? அதற்கான வழிகள் என்ன என்பது குறித்து பிரபல பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கியுள்ளார். அது குறித்து இங்கு விரிவாக காண்போம்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், மாத இறுதியில் அனைத்துச் செலவுகளும் போக கையில் எஞ்சியிருக்கும் தொகையே உண்மையான மூலதனம் ஆகும். 95% மக்கள் வருமானம் வருவதற்கு முன்பே ஆசைப்பட்டு செலவு செய்வதாலும், கடனில் பொருட்கள் வாங்குவதாலும் அவர்களிடம் மூலதனமே சேர்வதில்லை.
நீங்கள் நேரடியாக உழைத்து ஈட்டும் ஆக்டிவ் வருமானத்தை விட, வேலையே செய்யாவிட்டாலும் முன்பே செய்த முதலீடுகள் மூலம் வரும் பாசிவ் வருமானம் (வட்டி, டிவிடெண்ட், வாடகை, ராயல்டி) 3 முதல் 4 மடங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
குடும்பத்தின் மொத்த வருமானத்தில் குறைந்தபட்சம் 25% முதல் 30% வரையாவது மூலதனமாக ஒதுக்கி, அதை வங்கியில் சும்மா வைக்காமல் பங்குகள், பாண்டுகள் அல்லது ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
தவணை முறையில் (EMI) வீடு வாங்குவது உடனடியாக சொத்தை உருவாக்காது. மாறாக, அது அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான கடன் பொறுப்பை தான் உருவாக்குகிறது. எனவே, வாழ்நாளை அடமானம் வைப்பதற்குச் சமமான இத்தகைய கடன்களைத் தவிர்த்து, முதலீடுகள் மூலம் பாசிவ் வருமானத்தை உருவாக்குவதே உண்மையான நிதிச் சுதந்திரம் என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறினார்.
மேலும், தனிநபர் வருமானம் குறைவாக (ரூ. 40,000 முதல் 50,000 வரை) இருக்கும் பட்சத்தில் தனியாக சேமிப்பது கடினம். அதற்கு பதிலாக கணவன், மனைவி என குடும்பமாக இணைந்து மொத்த வருமானத்தை ரூ. 1 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உயர்த்தி, அதில் 30% தொகையை கூட்டு முயற்சியாக சேமித்தால் மட்டுமே 10 ஆண்டுகளில் ரூ. 1 கோடி வரை மூலதனத்தை உருவாக்க முடியும் என்றார்.