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தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? முதலீடு செய்யலாமா? ஆனந்த் சீனிவாசன் முக்கிய தகவல்

Written ByR Balaji
Published: Aug 01, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:36 PM IST

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. நேற்று 27 ரூபாய் அதிகமான நிலையில், இன்று ரூ. 35 குறைந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் தங்கம் இப்போது வாங்கலாமா? அல்லது சிறிது நாட்கள் பொருத்திருந்து பார்க்கலாமா? என்கின்ற குழப்பத்தில் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? இப்போது தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலமா? உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன் பகிர்ந்துள்ளார். 

 

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இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், நேற்று காலையிலிருந்து இன்று காலை வரை தங்கத்தின் விலை 100 ரூபாய்க்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது. 18 கேரட் தங்கம் மீண்டும் 11,000 ரூபாயைக் கடந்துள்ளது. அதேபோல் 22 கேரட் தங்கத்தின் விலையும் உயர்ந்து காணப்படுகிறது. தங்கம் விலை உயர்ந்திருந்தாலும், இது ஒரு தற்காலிகமான உயர்வு என்றே கூற வேண்டும். ஏனெனில், வட்டி விகிதங்கள் மீண்டும் உயர்த்தப்படும்போது தங்கத்தின் விலை குறையும். 

 

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பிரபல நகை கடையின் பங்கு மீண்டும் 10% வரை சரிவைக் கண்டுள்ளது. மூன்று முறை 10% வரை சரிந்திருந்தாலும், அதன் மதிப்பீடு இன்னமும் அதிகமாகவே உள்ளது. எனவே, இதன் பங்கு விலை மேலும் சரிவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. அவசரப்பட்டு இதில் முதலீடு செய்து சிக்கிக் கொள்ள வேண்டாம்.

 

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மற்றொரு பிரபல நகைக்கடை நிறுவனம் தமிழ்நாட்டை குறிவைத்து, 'அட்சய தங்க மாளிகை' என்ற பெயரில் புதிய துணை பிராண்டை உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக சுமார் 300 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்வதாக அறிவித்துள்ளனர். 

 

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தமிழ்நாட்டில் சில பெரிய நகைக்கடைகள் சந்தையை ஆக்கிரமித்துள்ளன. அதனால் அந்த பிரபல நிறுவனத்திற்கு எதிர்பார்த்த அளவு வரவேற்பு கிடைக்காததால், வாடிக்கையாளர்களை கவர இந்த புதிய பிராண்டை கொண்டு வருகிறார்கள் என நினைக்கிறேன். ஆனால், இந்த பிராண்ட் எந்த அளவிற்கு வெற்றியடையும் என்பதைக் கணிப்பது கடினம் என கூறினார். 

 

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்தியாவில் தங்கத்திற்கான தேவை கணிசமாக குறைந்துள்ளது. இறக்குமதி வரி உயர்த்தப்பட்டதால் தங்கத்தின் விலை அதிகரித்து, நடுத்தர மக்கள் தங்கம் வாங்குவதை குறைத்து கொண்டுள்ளனர். மிக அவசியமான தேவைகள் இருப்பவர்கள் மட்டுமே தற்போது தங்கம் வாங்குகிறார்கள். இதன் காரணமாக, தங்கத்தின் மொத்த சந்தை அளவு 6% வரை சுருங்கியுள்ளது என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறினார்.

 

 

TAGS:
Anand Srinivasan
Gold

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