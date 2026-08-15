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தங்கம் விலை குறையபோகுது.. இதுதான் காரணம்! ஆனந்த் சீனிவாசன் கணிப்பு

Written ByR Balaji
Published: Aug 15, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:04 PM IST

Anand Srinivasan On Gold Rate: தங்கம் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில், அதன் விலை சரியும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் கணித்துள்ளார். அதற்கான காரணத்தையும் அவர் விரிவாக விளக்கி உள்ளார். 

 

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தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த நிலையில், நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 22 குறைந்தது. இன்று மீண்டும் அதே 22 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த மாதம் இறுதியில், 22 கேரட் தங்கம் ரூ. 13200 வரை சென்ற நிலையில், தற்போது ரூ. 1000 அதிகரித்து ரூ. 14,200க்கு விற்பனையாகிறது. இப்படி தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் இருப்பதால், மக்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், அவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை பிரபல பொருளாதார வல்லூநர் ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறி உள்ளார். 

 

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இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவுவதால், தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன். சமீபமாக தங்கம் விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், நேற்று குறைந்துள்ளது.

 

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அமெரிக்காவின் பாண்டு ஈல்ட் (Bond Yield) அதிகரிக்கும் வரை தங்கத்தின் விலை குறையவே செய்யும். விலை உயர்ந்தாலும், அதனை பாண்டு ஈல்ட் இழுத்துவிடும் என்றார்.  

 

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்தியாவில் தங்க விற்பனை மந்தமாக இருந்த போதிலும் இங்கிருந்து ஏற்றப்படும் தங்கம் அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம் தங்கத்தின் இறக்குமதியும் அதிகரித்துள்ளதால், வெறும் வேலைப்பாடுகளுக்கான மதிப்பு மட்டும் இதில் கணக்கு வரும். ஒட்டுமொத்தமாக நகை சந்தை தற்போது பலவீனமாகவே உள்ளது. 

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மேலும், அமெரிக்காவில் பாண்டு ஈல்ட் உயரும்போது, டாலரின் மதிப்பு வலுப்பெரும். இதனால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மதிப்பு பலவீனமடைந்து, அதன் விலை மேலும் சரியவே அதிக வாய்ப்புள்ளது என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறினார். 

 

TAGS:
Gold rate

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