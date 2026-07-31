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தங்கத்தில் இப்போ முதலீடு செய்யலாமா? ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

Written ByR Balaji
Published: Jul 31, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:26 PM IST

Anand Srinivasan On Gold: தங்கம் நீண்டகால முதலீட்டுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், அதிக வரி மற்றும் குறைந்த நகை விற்பனை காரணமாக நிதானமாக முதலீடு செய்ய வேண்டும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறி இருக்கிறார். 

 

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இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், தங்கம் விலை 60 ரூபாய் குறைந்து 22 கேரட் தங்கம் ரூ. 13,155 ஆகவும் 24 கேரட் தங்கம் ரூ. 14,351 ஆகவும் உள்ளது. வெள்ளி விலை 235 ரூபாயாக உள்ளது. தங்கம் இ.டி.எஃப் திட்டங்களில் அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் கனடாவில் பயங்கரமாக பணத்தை கொட்டியிருக்கிறார்கள். 

 

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அமெரிக்காவில் 1.5 பில்லியன் டாலரும், சீனாவில் 633 மில்லியன் டாலரும் நிகர முதலீடாக வந்திருக்கிறது. இதையெல்லாம் வைத்துப் பார்க்கும்போது, ஒரு நீண்டகால முதலீட்டு வாய்ப்பாகவே தங்கத்தை பார்க்கிறார்கள். இந்தியாவிற்கு சாதகமாக பேசுபவர்களும் அதைத்தான் சொல்கிறார்கள். இது நீண்டகால அடிப்படையில் வாங்குவதற்குச் சாதகமான வாய்ப்பு என்கிறார். 

 

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நகைகடைகளின் பங்கு 10% சரிந்தது. வருவாய் 71% உயர்ந்திருக்கிறது, ஆனால் லாப வரம்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாகக் கடைக்கு வந்து வாங்காமல், 'டிஜி கோல்டு' (Digi Gold) திட்டம் மூலமாக வாங்குவது அதிகரித்துவிட்டது. டிஜி கோல்டு திட்டம் கம்பெனிக்கு நல்லதாக இருந்தாலும், லாபத்திற்கு ரொம்பவும் மோசமாக உள்ளது. கடைகளுக்கு வரும் வியாபாரம் எல்லாமே பழைய நகையைக் கொடுத்து புதிய நகை வாங்கும் 'Exchange' வியாபாரமாகவே வருகிறது, அதிலும் லாபம் குறைவுதான்.

 

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ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் அவர்களின் வளர்ச்சி 9% தான் இருக்கிறது. ஒரே கடையில் மீண்டும் மீண்டும் நடக்கும் விற்பனையும் குறைந்துவிட்டது. இதையெல்லாம் சரிசெய்ய சந்தையில் அவர்கள் தங்களை மீண்டும் புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும், நிச்சயமாக அதை செய்வார்கள். இந்தக்காலண்டர் காலாண்டின் முதல் 28 நாட்களில் சந்தையில் பெரிய விற்பனை இல்லை என்று சொல்கிறார். இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், ஒரு கிராமிற்கு 1000 ரூபாய் வரி போட்டிருக்கிறீர்கள். அது எப்போது குறையும் என்று தெரியவில்லை என்கிறார்கள்.

 

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நான் சமீபத்தில் சௌகார்பேட்டைக்குச் சென்றிருந்தேன், அங்கேயும் இதேதான் சொல்கிறார்கள். காலாண்டின் முதல் 28 நாட்கள் முடிந்துவிட்டது, ஆனால் விற்பனையில் எங்களுக்குப் பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் தெரியவில்லை என்று பிரபல நகைக்கடை நிறுவனம் சொல்கிறது. சௌகார்பேட்டையிலும் நிறையப் பேர் சொல்கிறார்கள். அப்படியென்றால் விற்பனை 'நெகட்டிவ்' முதல் 'பிளாட்' ஆகத்தான் இருக்கும். அதனால் இதைக் கவனித்து நிதானமாக முதலீடு செய்வது நல்லது என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறினார். 

 

TAGS:
Anand Srinivasan
Gold Investment

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