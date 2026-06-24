/அன்புமணி X ராமதாஸ் சண்டைக்கு எண்ட் கார்ட்? ஆனந்த கண்ணீரில் குடும்பம்..வைரல் போட்டோஸ்

Anbumani Ramadoss : பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை, அவரது மகன் அன்புமணி சந்தித்துள்ள சம்பவம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் என்ன சொன்னார் என்பது குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
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அன்புமணி
விழுப்புரம் மாவட்டம் தைலாபுரத்தில் உள்ள மருத்துவர் ராமதாஸ் உடன் அன்புமணி சந்திப்பு. இருவரும் ஒருவரையொருவர் ஆரத்தழுவி கண்ணீர்விட்டு அழுத புகைப்படம் வைரல் ஆகி வருகிறது.
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மோதல்
கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி இடையில் மோதல் போக்கு நிலவி வந்தது. இதனால், பாமக கட்சி யாருக்கு என்கிறா போட்டியும் தொடங்கியது. பின்னர், பாமகவை அன்புமணி கைப்பற்றினார்.
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தேர்தல்
அன்புமணி தரப்பு, சட்டமன்ற தேர்தலில் 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்தாவது பிரிந்த மகனும் தந்தையும் ஒன்றிணைவார்களா என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அப்படி எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
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திருமண நாள்
தற்போது, ராமதாஸ்-சரஸ்வதி ஆகியோரின் 61வது திருமண நாளையொட்டி, அன்புமணி தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் ராமதாஸிடம் சென்று ஆசீர்வாதம் பெற்றார். அங்கு அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து குடும்பத்தினர் வரவேற்றனர்.
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வைரல் போட்டோ
தன் வீட்டிற்கு வந்த அன்புமணியை, ராமதாஸ் ஆரத்தழுவி அழுது வரவேற்றார். இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி இருப்பதுடன், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் பெரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ராமதாஸ், அன்புமணியின் பேத்தியையும் கொஞ்சிய காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.