அரை நிர்வாண விளம்பரம் செய்த பிரபலம்! தொகுப்பாளினி மீது பாய்ந்த சைபர் க்ரைம் புகார்..

Vishnupiriya Behimeni : தெலுங்கு தொகுப்பாளினி ஒருவர், அரை நிர்வாண புகைப்படங்களை பதிவிட்டதால் சைபர் க்ரைம் வலையில் சிக்கியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Vishnupiriya Behimeni : பிரபல தெலுங்கு தொகுப்பாளினியாக இருப்பவர் விஷ்ணு பிரியா. இவர், சமூக வலைதள பக்கங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கிறார். இவர் ஆபாசமாக தனது அரை நிர்வாண புகைப்படங்களை வெளியிட்டதாக கூறி சைபர் க்ரைமில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தையும், இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தெலுங்கு திரையுலகில், தெரிந்த முகமாகவும் பிரபலமான தொகுப்பாளினியாகவும் இருப்பவர் விஷ்ணு பிரியா. இவர், சமூக வலைதளங்களிலிலும் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒரு நபர் ஆவார். இதுதான், தற்போது இவருக்கு தலைவலி பிரச்சனையாக எழுந்துள்ளது.
விஷ்ணு பிரியா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவ்வப்போது சில கவர்ச்சியான போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் பதிவிட்டு வருகிறார். இருந்தாலும், அவர் சமீப சில காலங்களாக பதிவிடும் சில போட்டோக்கள் எல்லை மீறிய வகையில் இருப்பதாக சில புகார் அளித்துள்ளனர்.
அவர் விளம்பரங்களுக்காக பயன்படுத்தும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் இளைஞர்களிடையே தவறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும், இதனால் இவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஷ்ணு பிரியா விவகாரம் குறித்து ஹைதராபாத் சைபர் க்ரைம் போலீசாரிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ள புகாரில், இவர் தனது புகழை பயன்படுத்தி அரை நிர்வாண பாணியிலான விளம்பரங்களை செய்வதாகவும், இது, சமூக வலைதள விதிகளை மீறும் வகையில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில், இவரது இந்த நடவடிக்கைகள் பொது நாகரிகத்திற்கு பிரச்சனை விளைவிப்பதாக இருப்பதாவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் தளங்களில், பலரையும் எளிதாக இது போன்ற விஷயங்கள் சென்றடையும் என்பதால், இது போன்ற செய்கைகளை தடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் புகார் அளித்தவர். விஷ்ணு பிரியா, தெலுங்கில் ரொம்பவும் பிரபலமானவர் என்பதால் இந்த பிரச்சனை பெரும் விவாதமாக மாறியிருக்கிறது.
விஷ்ணு பிரியாவின் இந்த விவகாரம் குறித்து பல தரப்பினர் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர் இது தனிமனித சுதந்திரம் என கூற, இன்னும் சிலர் நாகரிகத்தை கட்டுக்காக்க வேண்டும் என்று கூறி வருகின்றனர்.