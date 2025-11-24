பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Puducherry Anganwadi Recruitment 2025: அங்கன்வாடியில் மொத்தம் 613 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். அதாவது, புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அவ்வப்போது பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது அங்கன்வாடி மையங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் சாக்ஷம் அங்கன்வாடி, போஷன் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் பணிக்கு 344 இடங்களும், அங்கன்வாடி உதவியாளர் பணிக்கு 274 இடங்களும் என மொத்தமாக 344 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த இரண்டு பணிகளுக்குமே பெண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இதற்கு புதுச்சேரி மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆண்கள் இதற்கு தகுதியானவர்கள் இல்லை. இதில், அங்கன்வாடி பணியாளர், உதவியாளர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
மேலும், அங்கன்வாடி பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 18 வயது முதல் 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, அங்கன்வாடி பணியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.6000, உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.4000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நேர்காணல் மூலம் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்
அங்கன்வாடி பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் Py.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை சரியாக பூர்த்தி செய்தும், தேவையான ஆவணங்கள சமர்ப்பித்தும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும்போது, கல்விச் சான்றிதழ், இருப்பிட சான்று, ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு, இரண்டு புகைப்படங்கள் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ள. இதற்கான விண்ணப்பம் 2025 நவம்பர் 23ஆம் தேதியான நேற்று தொடங்கப்பட்டது.
அங்கன்வாடி பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பெண்கள் டிசம்பர் 22ஆம் தேதி மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதற்கு மேற்பட்டு வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 9786444507, 09791858504, 8525000778, 9000158100 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.