/பாஜகவில் இருந்து விலகி தனிக்கட்சி தொடங்கியவர்கள் யார் யார்? அண்ணாமலை ஜெயிப்பாரா?

பாஜகவில் இருந்து விலகி We the leader என்ற புது இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் அண்ணாமலை. அப்படி, பாஜகவில் இருந்து விலகி தனிக்கட்சி தொடங்கியவர்கள் யார் யார்? அவர்கள் அதில் வெற்றி பெற்றார்களா? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கல்யாண் சிங்: 1991-ல் உ.பி-யில் முதல் பாஜக முதல்வரான கல்யாண் சிங், 1999-ல் கருத்து வேறுபாட்டால் அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார். பின்னர் அவர் 'ராஷ்ட்ரிய கிராந்தி' என்ற கட்சியை தொடங்கினார். அக்கட்சியின் சார்பில் 2002 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெறும் 4 இடங்களை மட்டுமே வென்று தோல்வியடைந்தது. பின்னர் 2004 ஆம் ஆண்டில் தனது 'ராஷ்ட்ரிய கிராந்தி' கட்சியை பாஜகவுடன் இணைத்தார்.
உமா பாரதி: 2003-2004ல் மத்திய பிரதேஷ் முதல்வர் மற்றும் பா.ஜ.க வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் உமா பாரதி. ஆனால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக 2005ல் அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் 'பாரதிய ஜனசக்தி' என்ற கட்சியை தொடங்கி 2008 தேர்தலில் போட்டியிட்டார். ஆனால் அக்கட்சி வெறும் 6 இடங்களை (7% வாக்குகள்) மட்டுமே வென்றது.
பாபுலால் மராத்தி: 2000-2003ல் ஜார்க்கண்டின் முதல் பாஜக முதல்வராக இருந்த பாபுலால் மராந்தி, கட்சியை விட்டு விலகி 'ஜார்க்கண்ட் விகாஸ் மோர்ச்சா' என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கினார். இவரது கட்சி சந்தித்த 3 சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் (2009, 2014, 2019) இடங்களும் வாக்கு சதவீதமும் தொடர்ந்து சரிந்ததால், 2020 பிப்ரவரியில் தனது கட்சியை மீண்டும் பாஜகவுடன் இணைத்துக் கொண்டார்.
மதன் லால் குரானா: 1993-1996ல் டெல்லியின் முதல் பாஜக முதல்வராக இருந்த மதன் லால் குரானா, ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக 2006ல் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதால் 'பாரதிய ஜன் மகாசங்' என்ற இயக்கத்தைத் தொடங்கினார். உமா பாரதியின் கட்சியோடு கூட்டணி அமைத்து செயல்பட்ட அவர், விரைவிலேயே மீண்டும் பாஜகவில் இணைந்ததால் புதிய கட்சி தொடங்காமலும், தேர்தலில் போட்டியிடாமலும் அரசியலிலிருந்து பின்வாங்கினார்.
கேசுபாய் பட்டேல்: 1995ல் குஜராத்தின் முதல் பாஜக முதல்வரான கேசுபாய் பட்டேல், 2012ல் கட்சியை விட்டு விலகி 'குஜராத் பரிவர்தன்' என்ற புதிய கட்சியைத் தொடங்கினார். அப்போது வீசிய மோடி அலையால் அதே ஆண்டு தேர்தலில் வெறும் 2 இடங்களை (6% வாக்குகள்) மட்டுமே வென்றார். அதன்பின், 2014ல் தனது கட்சியை மீண்டும் பாஜகவுடன் இணைத்து கொண்டார்.
எடியூரப்பா: 2007 மற்றும் 2008-ல் கர்நாடகாவின் முதல் பாஜக முதல்வராக பொறுப்பேற்று கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய நபராக இருந்த எடியூரப்பா, 2012 நவம்பரில் விலகி 'கர்நாடக ஜனதா பக்சா' என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கினார். இவரது கட்சி 2013 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெறும் 6 இடங்களை (9.8% வாக்குகள்) மட்டுமே வென்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் 2014 ஜனவரியில் மீண்டும் தனது கட்சியை பாஜகவுடன் இணைத்து கொண்டார்.
அண்ணாமலை: பாஜகவில் இருந்து விலகி புதிய கட்சி தொடங்கி தோல்வியடைந்த முன்னாள் முதல்வர்களின் வரிசையில், தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் இணைந்துள்ளார். அவர் தற்போது (ஜூன் 05, 2026) அக்கட்சியில் இருந்து விலகி We the Leader என்ற புதிய இயக்கம் தொடங்கவுள்ளார். மற்ற தலைவர்கள் பாஜக வலுவாக இருந்த மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள். ஆனால், பா.ஜ.க பலவீனமாக உள்ள தமிழகத்தில் அண்ணாமலையின் இந்த தனிப்பாதை வியூகம் கைகொடுக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்.