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காதலுக்கு நொடியில் ஓகே சொல்லிவிட்டேன் - நடிகை அனுஷ்கா முதல் காதல் பிளாஷ்பேக்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:20 AM IST

Actress Anushka: முதல் காதலுக்கு நொடியில் ஓகே சொன்ன அனுஷ்காவின் பேட்டி ஒன்று இப்போது வைரலாகியுள்ளது. அவரின் காதலர் யார்? தெரியுமா?

 

Actress Anushka: நடிகை அனுஷ்கா தன்னுடைய முதல் காதலர் யார் என்பதையும், அந்த காதலுக்கு உடனடியாக ஓகே சொன்னது குறித்தும் பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்திருந்தார். அந்தப் பேட்டி இப்போது வைரலாகியுள்ளது. 

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தென்னிந்தியா நடிகைகளில் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வந்தவர் அனுஷ்கா. இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. இதனாலேயே இவரைப் பற்றிய கிசுகிசுக்களும் ஓய்ந்தபாடில்லை.

 

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நாளொரு புதிய கிசுகிசுக்கள் அனுஷ்கா பற்றி வந்து கொண்டிருந்தாலும், அதைப் பற்றி ஒருபோதும் வாய் திறக்கவில்லை அவர். தன்னை பிரபல நடிகர்கள் பலருடன் இணைத்து காதலில் இருப்பதாக பத்திரிக்கைகள் எழுதியபோதும் எதற்கும் ரியாக்ட் செய்யவில்லை

 

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குறிப்பாக, பாகுபலி படத்தில் நடித்த பிரபாஸூடன் இணைத்து அனுஷ்காவை பற்றி எழுதப்படாத செய்திகளே இல்லை. இருவரும் திருமணத்துக்கே தேதி குறித்துவிட்டார்கள் என்பது வரை எழுதித் தள்ளின. ஆனால், இன்று வரை தாங்கள் காதலித்ததாக இருவரும் ஒரு இடத்தில் கூட கூறவில்லை. அதேநேரத்தில் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை.

 

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இந்த சூழலில், அனுஷ்காவே தன்னுடைய முதல் காதலைப் பற்றி வெளிப்படையாக பேட்டி ஒன்றில் பேசியிருக்கிறார். அதில், "6ம் வகுப்பு படிக்கும்போது பையன் ஒருவன் என்னிடம் ஐ லவ் யூ என கூறினான்".

 

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நானும் உடனே ஓகே சொல்லிவிட்டேன். உண்மையில், அப்போது ஐ லவ் யூ என்றால் என்ன என்றுகூட எனக்கு தெரியாது. இருந்தாலும், அந்த புரொபசல் கியூட்டாக இருந்தது. அது என் வாழ்க்கையில் அழகான நினைவலைகள்" என தெரிவித்துள்ளார்.

 

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சில காலம் சினிமாவுக்கு இடைவெளி விட்டு இருந்த அவர் மலையாள படம் (Kathanar - The Wild Sorcerer) படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படம் இந்த ஆண்டுக்குள் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

TAGS:
Anushka Shetty
Actress Anushka
tamil cinema news

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