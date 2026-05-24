ஊட்டி, கொடைக்கானல் தவிர்த்து.. அவசியம் பார்க்க வேண்டிய டாப் 5 சுற்றுலா தலங்கள்!

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 24, 2026, 09:20 PM IST|Updated: May 24, 2026, 09:20 PM IST

சுற்றுலா தளம் என்றாலே ஊட்டியும், கொடைக்கானலும் தான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால், அவற்றை தாண்டி மலைப்பிரதேசங்களும், வரலாற்று சிறப்புமிக்க கடற்கரைகளும், ஆன்மீக தலங்களும் நிறைந்துள்ளன. 

 

1/6

ஏற்காடு

ஏற்காடு: சேலம் மாவட்டத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 1,515 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த மலைப்பிரதேசம், பட்ஜெட் விலையில் இயற்கையை ரசிக்க சிறந்த இடமாகும். இங்குள்ள மரகத ஏரி, கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி, லேடிஸ் சீட் போன்ற வியூ பாயிண்ட்டுகள் மற்றும் காபி தோட்டங்கள் சுற்றுலா பயணிகளைக் கவரும் முக்கிய அம்சங்களாகும்.

 

2/6

வால்பாறை

வால்பாறை: கோவை மாவட்டத்தின் ஆனைமலை பகுதியில் அமைந்துள்ள வால்பாறை, காடுகளும் பசுமையான தேயிலை தோட்டங்களும் நிறைந்த ஓர் அமைதியான மலைப்பிரதேசமாகும். 40 ஊசிமுனை வளைவுகளைக் கடந்து செல்லும் இந்த த்ரில்லான பயணத்தில் சோலையார் அணை, குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் அரிய வகை வரையாடு, சிங்கவால் குரங்கு போன்ற வனவிலங்குகளைக் கண்டு ரசிக்கலாம்.

 

3/6

ராமேஸ்வரம்

ராமேஸ்வரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த ஆன்மீகத் தீவு, இயற்கை எழில் கொஞ்சும் கடல் காட்சிகளுக்கும் பெயர் பெற்றது. இந்தியாவின் மிக நீளமான பிரகாரத்தைக் கொண்ட ராமநாதசுவாமி கோயில், கடலுக்கு நடுவே அமைந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பாம்பன் பாலம் மற்றும் புயலால் அழிந்துபோன தனுஷ்கோடி பேய் நகரம் ஆகியவை இங்கு நாம் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய இடங்களாகும்.

4/6

கன்னியாகுமரி

கன்னியாகுமரி: இந்தியாவின் தென்கோடி முனையான இங்கு அரபிக்கடல், வங்காள விரிகுடா மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் ஆகிய முக்கடல்களும் சங்கமிக்கின்றன. கடல் நடுவே அமைந்துள்ள விவேகானந்தர் பாறை நினைவு மண்டபம், 133 அடி உயர திருவள்ளுவர் சிலை மற்றும் ஒரே இடத்தில் சூரிய உதயம், சூரிய அஸ்தமனம் இரண்டையும் பார்க்கும் வினோதக் காட்சி ஆகியவை உலகப் பிரசித்தி பெற்றவை.

 

5/6

மகாபலிபுரம்

மகாபலிபுரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய சின்னமான இந்த கடற்கரை நகரம் பல்லவ காலத்து கட்டிடக்கலைக்கு சான்றாகும். இங்குள்ள கடற்கரை கோயில், ஒற்றைக்கல்லில் செதுக்கப்பட்ட ஐந்து ரதங்கள் மற்றும் அர்ச்சுனன் தபசு போன்ற சிற்ப கலைகள் வரலாற்றை விரும்புபவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த விருந்தாகும்.

6/6

தலங்கள்

தமிழ்நாட்டின் இந்த தலங்கள் அனைத்தும் சாலை மற்றும் ரயில் போக்குவரத்து வசதிகளுடன், அனைத்து தரப்பு மக்களும் தங்கி மகிழ்வதற்கேற்ற தங்குமிட வசதிகளையும் கொண்டுள்ளன. ஊட்டி, கொடைக்கானலின் கூட்ட நெரிசலில் இருந்து தப்பிக்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த 5 இடங்களும் மிக சிறந்த மாற்றாக அமையும்.

IPL 2026 பிளே ஆப் முழு அட்டவணை, மைதானங்கள், போட்டி நேரம் - முழு விவரம்

