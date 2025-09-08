iPhone 17 Pro Launch: Apple iPhone 17 இந்திய விற்பனை, என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

iPhone 17 Pro Launch Tomorrow: Apple நிறுவனம் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி அதாவது நாளை தனது ஐபோன் 17 தொடரின் வெளியீட்டு நிகழ்வை மேற்கொள்ளப் போகிறது. இந்த முறை மிகப்பெரிய கவனத்தை ஈர்க்கும் விதமாக ஐபோன் 17 தொடர் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
iPhone 17 இல் நான்கு மாடல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் - iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro மற்றும் iPhone 17 Pro Max ஆகும். இதனுடன், புதிய ஆப்பிள் வாட்ச் மாடல்கள் மற்றும் AirPods Pro 3 ஆகியவையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த ஆண்டு ஐபோன் தொடரின் வடிவமைப்பு மற்றும் அம்சங்கள் முன்பை விட மேம்பட்டதாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
புதிய iPhone 17, 24MP செல்ஃபி கேமராவுடன் பெரிய டிஸ்ப்ளே, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் ப்ரோமோஷன் தொழில்நுட்பத்துடன் ஆல்வேஸ்-ஆன் டிஸ்ப்ளே ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், ஐபோன் 17 AIR அதன் அல்ட்ரா-ஸ்லிம் 5.5 மிமீ உடல் மற்றும் 6.6-இன்ச் திரையுடன் புதிய வடிவமைப்பைக் கொண்டுவருகிறது. இந்த மாடல் பழைய பிளஸ் பதிப்பை மாற்றும் மற்றும் சிம் ஸ்லாட் மற்றும் eSIM விருப்பம் கிடைக்கும்.
இந்த தொடரில் iPhone 17 Pro மற்றும் Pro Max மிகவும் சக்திவாய்ந்த மாடல்களாக இருக்கும். அவற்றில் A19 Pro சிப்செட் மற்றும் 12GB RAM இருக்கும். கேமரா அமைப்பிலும் ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும், இதில் 48MP டிரிபிள் கேமரா (வைட், அல்ட்ராவைட், டெலிஃபோட்டோ), 8K வீடியோ ரெக்கார்டிங் மற்றும் மெக்கானிக்கல் அபெர்ச்சர் போன்ற தொழில்முறை திறன்கள் இருக்கலாம்.
கசிந்த தகவலின் படி, ஐபோன் 17 ப்ரோவில் டிரிபிள்-லென்ஸ் கேமராவின் பல புதிய மாற்றங்களை காணலாம். மேலும் இதில் ஃபிளாஷ் வலதுபுறமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஆப்பிள் லோகோ சற்று கீழே நகரக்கூடும். புரோ மற்றும் புரோ மேக்ஸ் மாடல்களில் ஹைப்ரிட் கேமரா ஹவுசிங் இருக்கும், இது மேலே அலுமினியம் மற்றும் கீழே கண்ணாடி கலவையைக் கொண்டிருக்கும். அதே நேரத்தில், iPhone 17 Air இல் அகல கேமரா இடம்பெற்றுக்கலாம். இதனால் இது பிரீமியம் தோற்றத்தை தரும்.
ஆப்பிள் எப்போதும் ஐபோனின் பேட்டரி திறனை ரகசியமாக வைத்திருக்கிறது, ஆனால் இந்த முறை ஐபோன் 17 தொடரில் பேட்டரி ஆயுள் சிறப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சார்ஜிங் வேகம் 25W ஆக இருக்கும், ஆனால் ஐபோன் 17 ப்ரோ மற்றும் ப்ரோ மேக்ஸிலும் ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங்கைக் காணலாம். அதன்படி பயனர்கள் தங்கள் தொலைபேசியிலிருந்து நேரடியாக ஏர்போட்கள் அல்லது பிற சாதனங்களை சார்ஜ் செய்துக் கொள்ளலாம்.
அறிக்கைகளின்படி, ஐபோன் 17 இன் ஆரம்ப விலை சுமார் ₹ 89,900 ஆகவும், ஐபோன் 17 AIR சுமார் ₹ 95,000 ஆகவும், புரோ மேக்ஸ் சுமார் ₹ 1,64,900 ஆகவும் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். உலகளாவிய விலையில், ஐபோன் 17 அடிப்படை மாடல் $ 799 க்கும், ஐபோன் 17 ஏர் $ 899–$ 949 வரம்பில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இந்தியாவில் முன்கூட்டிய ஆர்டர்கள் செப்டம்பர் 12 முதல் தொடங்கி செப்டம்பர் 19 முதல் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.