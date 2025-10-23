மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1750 உதவித்தொகை.. ஐடிஐ படிக்க செம்ம சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Tamil Nadu Governement : கிண்டி மகளிர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளின் 2025 அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை நேரடி சேர்கை நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
கிண்டி மகளிர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளின் 2025 அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை நேரடி சேர்கை நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். சென்னை, கிண்டி மகளிர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 2025 ஆண்டுக்கான மாணவியர் நேரடி சேர்க்கை, பொறியியல் மற்றும் பொறியியல் அல்லாத கீழ்காணும் தொழிற்பிரிவுகளில் நடைபெற்று வருகிறது.
கிண்டில் மகளிர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் computer Aided Embroidery and Designing, Architectural Draughtsman, Information Communication Technology & System Maintenance, Instrument Mechanic, Sewing Technology, Steno (Tamil & English) (DOTE), Surface Ornamentation techniques (Embroidery), Fashion Design & Technology ஆகிய படிப்புகள் உள்ளன.
இதற்கான சேர்க்கை 2025 அக்டோபர் 13ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கான கடைசி தேதி 2025 அக்டோபர் 31ஆம் தேதியாகும். எனவே, 2025 அக்டோபர் 31ஆம் தேதிக்குள் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர விரும்பும் மாணவிகள் உடனடியாக தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு வருகை தந்து சேர்ந்துக்கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே தெரிவித்துள்ளார். இன்னும் சேர்க்கை முடிய சில நாட்களே இருப்பதால், ஐடிஐ படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சேர்க்கை பெறும் மாணவியருக்கு அரசால் கட்டணமில்லா பயிற்சி, விலையில்லா மிதிவண்டி, கட்டணமில்லா பேருந்து மற்றும் இரயில் பயணச் சலுகை, விலையில்லா பாடப்புத்தகம், விலையில்லா சீருடை, மாதாந்திர உதவித்தொகை ரூ.750 மற்றும் விலையில்லா வரைபட கருவிகள், தகுதியுள்ள மாணவிகளுக்கு புதுமைப்பெண் திட்டதின் கீழ் ரூ. 1000 மாதாந்திர உதவித்தொகை என பல சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கு பெண்களுக்கு வயது வரம்பில் உச்சவரம்பு இல்லை. மேலும், இதற்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அதோடு, 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி/தோல்வி இருக்கலாம் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிண்டி மகளிர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் ஐஐடி படிக்க விரும்பும் மாணவிகள் மாற்றுச் சான்றிதழ், மதிப்பெண் சான்றிதழ், சாதிச்சான்றிதழ், புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றை கொண்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சி முடித்தவுடன், தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியும், பிரபல நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வாய்ப்புள்ளதால் மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சி முடித்தவுடன், தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியும், பிரபல நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வாய்ப்புள்ளதால் மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சி முடித்தவுடன், தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியும், பிரபல நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வாய்ப்புள்ளதால் மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். மேலும் இது தொடர்பான விவரங்களை 044-22510001, 9499055651 தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே தெரிவித்துள்ளார்.