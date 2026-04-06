ஆர்டிஇ : தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய உத்தரவு

RTE Admission: ஆர்டிஇ ஒதுக்கீட்டில் தனியார் பள்ளி மாணவர் சேர்க்கை குறித்த முக்கிய அப்டேட்
RTE Admission : தனியார் பள்ளிகளில் 25 விழுக்காடு ஆர்டிஇ ஒதுக்கீட்டில் மாணவர் சேர்க்கையை தொடங்குமாறு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் (RTE) கீழ், சிறுபான்மையற்ற தனியார் பள்ளிகளில் நுழைவு நிலை வகுப்புகளில் 25% இலவச இட ஒதுக்கீட்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கையைத் தொடங்கத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தகுதியுள்ள பெற்றோர்கள் ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி முதல் மே 18 ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை இணையதளம் வாயிலாகத் தங்கள் குழந்தைகளின் சேர்க்கைக்காக விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் சேரும் மாணவர்களுக்கான முழுப் பயிற்றுவுக் கட்டணத்தையும் தமிழக அரசே தனியார் பள்ளிகளுக்கு வழங்கும் என்பதால், இது நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
ஒவ்வொரு தனியார் பள்ளியும் தங்கள் பள்ளியில் உள்ள மொத்த இடங்களில், எல்.கே.ஜி அல்லது முதலாம் வகுப்புக்கு 25 சதவீத இடங்களை இந்தத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கி, அந்த விபரத்தை ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி அன்று அறிவிப்புப் பலகையில் வெளியிட வேண்டும்.
வயது வரம்பு (LKG): எல்.கே.ஜி வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் குழந்தைகள் ஆகஸ்ட் 1, 2022 முதல் ஜூலை 31, 2023-க்குள் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாய விதியாகும்.
வயது வரம்பு 1 ஆம் வகுப்பு: நேரடியாக முதலாம் வகுப்பிலிருந்து தொடங்கும் பள்ளிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் குழந்தைகள் ஆகஸ்ட் 1, 2019 முதல் ஜூலை 31, 2020க்குள் பிறந்திருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் குழந்தை வசிக்கும் இடத்திலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்குள் அமைந்திருக்க வேண்டும். இதற்காகக் குடும்ப அட்டை அல்லது ஆதார் அட்டை சான்றாகப் பயன்படுத்தலாம்.
நலிவடைந்த பிரிவினர் வட்டாட்சியரிடம் பெற்ற ஆண்டு வருமானம் ரூ.2 லட்சத்திற்கும் குறைவாக உள்ள வருமானச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட பிரிவினர் சாதிச் சான்றிதழ் இணைக்க வேண்டும்.
அனாதை குழந்தைகள், எச்.ஐ.வி-யால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள், மூன்றாம் பாலினத்தவர் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்குக் குலுக்கல் முறைக்கு முன்பாகவே முன்னுரிமை அளித்து இடங்கள் ஒதுக்கப்படும்.
தகுதியான விண்ணப்பங்கள் அதிக அளவில் இருந்தால், மே 22, 2026 அன்று அரசு அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் குலுக்கல் முறை நடத்தப்பட்டு மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இறுதிப் பட்டியல் மே 29 அன்று நிறைவடையும்.