  • புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க போறீங்களா? இந்த 5 தப்பை மட்டும் செய்யாதீங்க

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க போறீங்களா? இந்த 5 தப்பை மட்டும் செய்யாதீங்க

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது செய்யக்கூடாத 5 தவறுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Ration Card : ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது என்னென்ன தவறுகளை செய்யக்கூடாது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

 
Ration Card : தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு என்பது மிகமிக முக்கியமான ஆவணம். அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் பெறுவதற்கு ரேஷன் கார்டே அடிப்படையான அளவுகோலாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.   

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறுவது முதல் பொங்கல் பரிசு விநியோகம் வரை பல திட்டங்களைப்பெற ரேஷன் கார்டு அவசியம்.  

இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ரேஷன் கார்டு பெற வீட்டில் இருந்தபடியே சில நிமிடங்களில் விண்ணப்பித்துவிடலாம். ஆனால், அப்படி விண்ணப்பிக்கும்போது செய்யும் தவறுகள் உங்களின் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது.   

என்னென்ன தவறுகளை எல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தமிழகத்தில் PHH, PHH-AAY, NPHH, NPHH-S, NPHH-NC என மொத்தம் 5 வகையான ரேஷன் கார்டுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன.   

விண்ணப்பிக்கும்போதே "அரிசி ரேஷன் கார்டு வேண்டுமா? வேண்டாமா?" என்பதில் தெளிவாக இருக்கவும். ஒருமுறை தவறுதலாக 'அரிசி வேண்டாம்' எனக் குறிப்பிட்டுவிட்டால், பின்னர் கார்டு வகையை மாற்றுவது மிகக் கடினம்.  

திருமணமானவர்கள் புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன், தங்கள் பெற்றோரின் ரேஷன் கார்டில் இருந்து தங்கள் பெயரை நீக்க வேண்டும். பெயர் நீக்கம் செய்ததற்கான சான்றிதழை ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது இ-சேவை மையம் மூலமாகவோ பெற்று, அதை விண்ணப்பத்துடன் இணைப்பது கட்டாயம்.  

பெயர் நீக்கம் செய்யாமல் புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தால், விண்ணப்பம் உடனடியாக நிராகரிக்கப்படும். ஏனென்றால், இரண்டு ரேஷன் கார்டுகளில் ஒருவரின் பெயர் இருக்கக்கூடாது.  

அதேபோல், ஆவணங்கள் சரியாக இருக்க வேண்டும். ஆதார் அட்டை நகல், சரியான முகவரிச் சான்று, மின் இணைப்பு எண் (Electricity Consumer Number), திருமணச் சான்றிதழ், கேஸ் இணைப்பு குறித்த தகவல்கள் சரியாக இருக்க வேண்டும்.  

ஏனென்றால், அதிகமானோர் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பதால், விண்ணப்பங்கள் மீதான பரிசீலனைக்கே 6 மாதங்கள் வரை ஆகலாம். அப்படி பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் விண்ணப்பங்களில் தவறு இருந்து, அது நிராகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் மேலும் சில மாதங்கள் புதிய ரேஷன் கார்டு பெற காத்திருக்க நேரிடும்.  

பெரும்பாலானோர் தவறான முகவரி கொடுப்பது, பழைய ரேஷன் கார்டில் பெயர் நீக்காமல் இருப்பது, ஒரே முகவரியை வைத்து மீண்டும் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது உள்ளிட்ட தவறுகளையே செய்கின்றனர்.  

இந்த காரணங்களுக்காக பல ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. எனவே, கவனமாக இருக்கவும். தற்போது விண்ணப்பித்துக் காத்திருப்பவர்களுக்கு, தைப்பொங்கல் பண்டிகைக்குப் பிறகு புதிய கார்டுகள் விநியோகம் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

