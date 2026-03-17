ஏப்ரல் மாத ராசிபலன்: யாருக்கு ஏற்றம், தங்க மகுடத்தை பெறப்போக்கும் அந்த 6 ராசிகள் எவை?

Lucky Zodiac Signs of April 2026: ஏப்ரல் 2026 இல், குரு, சனி, சூரியன், செவ்வாய், சுக்கிர, புதன், உட்பட பல பெரிய கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றும். இந்த கிரக பெயர்ச்சிகளால் பல நல்ல மற்றும் கெட்ட யோகங்கள் உருவாகும். இவற்றின் விளைவு அனைத்து ராசிகளிலும் தெரியும். சில ராசிகளில் இதனால் நல்ல விளைவுகளும் சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளும் காணப்படும்.
மிதுனம்: இந்த ராசியின் லக்ன வீட்டில் குரு அமைந்திருக்கிறார். மேலும், சூரியன், சனி மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் பத்தாம் வீட்டில் அமைந்துள்ளன. அத்துடன், சுக்கிரன் பதினொன்றாம் மற்றும் பன்னிரண்டாம் வீடுகளில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ராகு ஒன்பதாம் வீட்டிலும், கேது சிம்ம ராசியின் மூன்றாம் வீட்டிலும் அமைந்திருப்பார்கள். இந்த கிரக அமைப்புகளின் காரணமாக, இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். தொழில் வாழ்க்கையில் ஏராளமான வாய்ப்புகளை பெறுவீர்கள். நீங்கள் படிப்படியான முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். நிலுவையில் உள்ள பல திட்டங்கள் நிறைவு பெறும். உங்கள் கடின உழைப்பும் இடைவிடாத முயற்சிகளும் சாதகமான பலன்களைத் தரும். திருமண வாழ்க்கை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்.
துலாம்: சூரியன் இந்த ராசியின் ஆறாம் மற்றும் ஏழாம் வீடுகளில் பயணிப்பார். மேலும், சனி மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் ஆறாம் வீட்டில் வீற்றிருக்கும். குரு பகவான் ஒன்பதாம் வீட்டில் அமைந்திருப்பார். கேது பதினொன்றாம் வீட்டிலும், ராகு ஐந்தாம் வீட்டிலும் இம்மாதம் முழுவதும் நிலைத்திருப்பார்கள். இதன் விளைவாக, இந்த ராசிகள் திடீர் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கக்கூடும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் சாதகமான பலனைப் பெறுவீர்கள். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உங்கள் உறவு மிகச் சிறப்பாகத் தொடரும்.
விருச்சிகம்: இந்த ராசிகளுக்கு, நான்காம் வீட்டில் சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் சனி ஆகிய கிரகங்கள் இணைந்து பயணிப்பார்கள். மாதத்தின் தொடக்கத்தில், உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் சில அழுத்தங்கள் ஏற்படும். நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். சிந்தித்து முதலீடுகளை மேற்கொண்டால், நற்பலன்களைப் பெற இயலும். மாணவர்களுக்குப் படிப்பின் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
தனுசு: தனுசு ராசிகளுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். சுப செய்திகள் வரும். திடீர் பண வரவு ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிட வாய்ப்புள்ளது; உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் நிறைந்திருக்கும். கிரகங்களின் அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் சனி ஆகிய கிரகங்கள் உங்கள் ராசியின் நான்காம் வீட்டில் இணைந்து பயணிப்பார்கள். இம்மாதத்தின் நடுப்பகுதி வரை செல்வ வரவு வலுவாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கை சீராகவும் நிலையாகவும் இருக்கும்.
மகரம்: இந்த ராசிக்காரர்கள் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கக்கூடும். பல்வேறு துறைகளில் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். மகிழ்ச்சி அலை பொங்கும். தொழில் தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். ராகு இரண்டாம் வீட்டில் பயணிக்க உள்ளார்; அதே வேளையில், சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் சனி ஆகிய கிரகங்கள் மூன்றாம் வீட்டில் இணைந்து அமர்ந்துள்ளன. இம்மாதத்தின் நடுப்பகுதியில், சூரியன் இரண்டாம் வீட்டிற்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைவார். மேலும், ஏப்ரல் 10 முதல் 14 வரையிலான காலகட்டத்தில், சூரியன், செவ்வாய், சனி மற்றும் புதன் ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் இணைந்து சதுர்கிரக யோகத்தை உருவாகிறது; இது வாழ்வில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, மூன்று கிரகங்கள் இணையும் திரிகிரக யோகம் உருவாகும். சுக்கிரன் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் வீடுகளில் பயணிப்பார். அத்துடன், குரு ஆறாம் வீட்டிலும், கேது எட்டாம் வீட்டிலும் அமைந்திருப்பார்கள்.
இந்தக் கிரக அமைப்புகளின் அடிப்படையில், மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் மகிழ்ச்சிகள் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும். ஏப்ரல் 1 முதல் ஏப்ரல் 19 வரையிலான காலகட்டத்தில் மிகச் சிறந்த பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றி கிடைக்கும். கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியின் துணையோடு நீங்கள் தொடர்ந்து வெற்றியை ஈட்ட முடியும். பொருளாதாரம் மேம்படும். புதிய வாகனத்தை வாங்கலாம். தந்தையிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும்; இந்த ஆதரவு உங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்குப் பெரிதும் துணை நிற்கும்.
மீனம்: மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் மிகவும் சிறப்பானதாக அமையவிருக்கிறது. இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் வாழ்வின் பல்வேறு துறைகளிலும் நற்பலன்களைப் பெறக்கூடும். செவ்வாய், சனி, சூரியன் மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்கள் இந்த ராசியின் லக்னத்தில் (முதல் வீட்டில்) அமைந்திருக்கும். சூரியன் ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி வரை இந்த ராசியிலேயே பயணிக்கும்; அதன் பிறகு மேஷ ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும். குரு நான்காம் வீட்டிலும், கேது ஆறாம் வீட்டிலும் அமைந்திருப்பார்கள்; புதன் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி வரை கும்ப ராசியில் இருந்துவிட்டு, பின்னர் மீன ராசிக்கு இடம்பெயரும். ராகு பன்னிரண்டாம் வீட்டில் அமைந்திருப்பார்.
இந்தக் கிரக அமைப்புகளின் அடிப்படையில், மீன ராசிகள் பல்வேறு துறைகளில் நற்பலன்களைப் பெறக்கூடும். தொழில் சிறப்பாக நடைபெறும். பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். வருமானத்தில் உயர்வு ஏற்படும். இம்மாதத்தில், உங்களால் கணிசமான அளவில் பணத்தைச் சேமிக்க இயலும்; மேலும், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முதலீடுகள் மூலம் லாபகரமான வருவாயைப் பெறவும் வாய்ப்புள்ளது.
