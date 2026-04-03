இன்றைய ராசிபலன் : ஏப்ரல் 3 வெள்ளிக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷடம், சந்திராஷ்டமம்

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 3 வெள்ளிக்கிழமை - 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷடம், சந்திராஷ்டமம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
மேஷம்: இன்று நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் துலங்கும் ஒரு சிறப்பான நாளாக அமையும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி லாபத்தை ஈட்டித் தரும்.  

ரிஷபம்: குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இன்று சுமூகமாக முடியும். உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைப்பதுடன், தடைப்பட்டிருந்த பணிகளும் வேகம் எடுக்கும்.  

மிதுனம்: இன்று எதிலும் நிதானத்துடன் செயல்படுவது மன அமைதியைத் தரும். வரவுக்கேற்ற செலவுகள் ஏற்படுவதால், தேவையற்ற ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்குவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.  

கடகம்: இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எதிலும் கூடுதல் கவனத்துடன் இருப்பது அவசியம். புதிய திட்டங்களை தள்ளி வைப்பதும், மற்றவர்களிடம் பேசும்போது நிதானத்தை கடைபிடிப்பதும் நன்மையை அளிக்கும்.  

சிம்மம்: பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் மற்றும் பாராட்டுகள் வந்து சேரும். எதிர்பார்த்திருந்த நிதி உதவிகள் கிடைப்பதன் மூலம் உங்களின் பொருளாதார நிலை உயரும்.  

கன்னி: உடல் ஆரோக்கியத்தில் நிலவி வந்த மந்த நிலை மாறி இன்று சுறுசுறுப்புடன் காணப்படுவீர்கள். நிலுவையில் இருந்த அரசு ரீதியான காரியங்கள் இன்று சாதகமாக முடியும்.  

துலாம்: நண்பர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கி மீண்டும் ஒற்றுமை பலப்படும். குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காகச் சிறு தொகையைச் செலவிட நேரிடலாம்.  

விருச்சிகம்: உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளிடம் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்த கவலைகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.  

தனுசு: தொழில் நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் சிறு பயணங்கள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்களைத் தேடித் தரும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆலோசனைகள் இன்று உங்களுக்குப் பெரும் துணையாக இருக்கும்.  

மகரம்: திட்டமிட்டுச் செயல்படுவதன் மூலம் இன்று கடினமான வேலைகளையும் எளிதாக முடித்துவிடுவீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைப்பதோடு, அவர்கள் மூலம் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.  

கும்பம்: நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த கடன் தொகைகள் இன்று வசூலாவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது. மனதிற்குப் பிடித்தமானவர்களைச் சந்தித்து மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள்.  

மீனம்: ஆன்மீகச் செயல்களில் நாட்டம் கொள்வதன் மூலம் மனதிற்கு மிகுந்த நிம்மதி கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு போட்டியாளர்களைச் சமாளிப்பீர்கள்.  

