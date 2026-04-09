இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 9 வியாழக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட பலன்கள், சந்திராஷ்டமம்

இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 9 வியாழக்கிழமை : 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு லாபகரமான நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு நல்ல செய்தி வந்து சேரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மனக்குழப்பம் ஏற்படலாம். பண விவகாரங்களில் ஜாக்கிரதை தேவை. யாரையும் நம்பி பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டாம். அமைதி காப்பது நல்லது.
மிதுனம்: நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் அலைச்சல் ஏற்படலாம், ஆனால் இறுதியில் வெற்றி கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் சிறு அக்கறை காட்டுவது அவசியம்.
கடகம்: இன்று உங்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் சுலபமாக முடியும்.
சிம்மம்: நிதி நிலையைச் சீரமைக்க எடுக்கும் முயற்சிகள் பலன் தரும். பழைய நண்பர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு அமையும். சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.
கன்னி: இன்று நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். கடினமான வேலைகளையும் எளிதாக முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
துலாம்: திட்டமிட்ட காரியங்கள் நடப்பதில் சிறு தாமதம் ஏற்படலாம். உறவினர்களுடன் பேசும்போது கவனமாக இருக்கவும். தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பது மன நிம்மதி தரும்.
விருச்சிகம்: முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். உங்கள் தைரியம் அதிகரிக்கும். சகோதர வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு. வெளியூர் பயணங்கள் சாதகமாக அமையும்.
தனுசு: பொருளாதார ரீதியாகச் சிறப்பான நாள். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள்.
மகரம்: அமைதியும் நிதானமும் தேவைப்படும் நாள். வேலையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றப் போராட வேண்டியிருக்கும்.
கும்பம்: நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகத் தொடங்கும். மன மகிழ்ச்சி கூடும்.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாள். எடுத்த காரியத்தைச் செவ்வனே முடிப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு முழுமையாக இருக்கும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.