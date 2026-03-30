English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் 2026 : 12 ராசிகளுக்கான சுருக்கமான பலன்கள்

April Month Horoscope 2026: ஏப்ரல் மாதத்தில், சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் உள்ளிட்ட பல கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றிக்கொண்டு, சுபகரமான கிரகச் சேர்க்கைகளை உருவாக்கப் போகின்றன. இதன் விளைவாக, சில ராசிகள் பொருளாதார ஆதாயங்களை பெறலாம். 12 ராசிகளுக்கும் ஏப்ரல் மாதம் எத்தகைய பலன்களைக் கொண்டுவரவிருக்கிறது என்பதை, அறிந்துகொள்வோம்.
1 /13

ஏப்ரல் மாதம் நாளை மறுநாள் பிறக்க உள்ள நிலையில், இம்மாதம் சிலருக்கு மிகச் சிறப்பாக அமையவிருப்பினும், வேறு சிலர் இக்காலகட்டத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டியிருக்கும். ஏப்ரல் மாதம் உங்களுக்கு எத்தகைய பலன்களை தர காத்திருக்கிறது என்பதை அறிந்துகொள்ளவோம்.  

2 /13

மேஷம் – இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் மிகவும் சுபகரமான பலங்களைப் பெறுவார்கள். தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் நிறைவுபெறும்; வெற்றிக்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். இதன் மூலம், தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிலும் முன்னேற்றம் காண்லாம்.  

3 /13

ரிஷபம் – இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் பல மாற்றங்கள் நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும். இம்மாதத்தில், உங்கள் தொழில், வணிகம் அல்லது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து நீங்கள் திடீர் முடிவுகளை எடுக்க நேரிடலாம். ஏப்ரல் மாதத்தின் தொடக்கம், பொருளாதார ரீதியாகச் சற்றுச் செலவு மிகுந்ததாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.  

4 /13

மிதுனம் – இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் நல்வாய்ப்புகளாலும் மங்கலமான சந்தர்ப்பங்களாலும் நிறைந்ததாக அமையும். செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரின் துணையுடன், தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்; மேலும், வெற்றி கிட்டுவதற்கான அறிகுறிகளும் உள்ளன.  

5 /13

கடகம் – கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் மாதம் கலவையான பலன்களைத் தரும். அதீத உற்சாகத்தையும், அளவுக்கு அதிகமான தன்னம்பிக்கையையும் தவிர்ப்பது நல்லது; ஏனெனில், இவை உங்களுக்குக் கூடுதல் சிரமங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.   

6 /13

சிம்மம் – சிம்ம ராசியினருக்கு ஏப்ரல் மாதத்தின் தொடக்கம் சற்று மந்தமாகவே இருக்கும்; எதிர்பார்த்த அளவிற்குப் பலன்கள் கிடைக்காமல் போகலாம். இருப்பினும், மாதத்தின் பிற்பகுதியில் சூழல் உங்களுக்குச் சாதகமாக மாறும்.  

7 /13

கன்னி – கன்னி ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்குப் புதிய வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக, ஏப்ரல் 16 முதல் 25 வரையிலான காலகட்டத்தில் உங்கள் பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும். தினமும் உங்கள் தந்தையிடம் சென்று ஆசி பெறுவது, உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தையும் வெற்றியையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.  

8 /13

துலாம் – துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் மிகவும் சுபமான பலன்களைக் கொண்டு வரும் மாதமாக அமையும். மாதம் முழுவதும் உங்கள் பொருளாதார நிலை மிகவும் வலுவாக இருக்கும்; பண வரவிற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். தற்போது வேலையில்லாமல் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.  

9 /13

விருச்சிகம் – ஏப்ரல் மாதத்தின் தொடக்கத்தில், விருச்சிக ராசியினர் தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்விலும், தொழில் அல்லது பணித்துறையிலும் சில ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். தினமும் அனுமனை வழிபடவும்; இது தற்போதைய சூழலைச் சீர்படுத்தி, உங்களுக்கு நற்பலன்களை தரும்.  

10 /13

தனுசு – தனுசு ராசியினருக்கு இந்த மாதம் மிகவும் சுபமான மாதமாக அமையப்போகிறது. நல்ல உடல்நலத்தைப் பேணுவதற்கு, உங்கள் உணவு முறையிலும் உண்ணும் பழக்கவழக்கங்களிலும் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். தினமும் லட்சுமி-நாராயணரை வழிபட்டு, குங்குமப்பூவால் ஆன *திலகம்* இட்டுக்கொள்வது, உங்கள் தொழிலில் வெற்றியைப் பெற்றுத் தரும்.  

11 /13

மகரம் – மகர ராசியினருக்கு ஏப்ரல் மாதம் கலவையான பலன்களையே வழங்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தினமும் சிவபெருமானை வழிபட்டு, சிவமஹிம்ன ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்து வாருங்கள்.  

12 /13

கும்பம் – கும்ப ராசியினருக்கு ஏப்ரல் மாதம் முழுவதும் அதிர்ஷ்டத்தின் துணை கிடைக்கும்; நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும். இருப்பினும், ஊதியத்திற்குப் பணிபுரியும் (சம்பளம் பெறும்) உழியர்கள் சிலர், தங்கள் பணியிடத்தில் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.  

13 /13

மீனம் – மீன ராசியினருக்கு ஏப்ரல் மாதம் கலவையான பலன்களையே பெறுவார்கள். குறிப்பாக, அரசியல் அல்லது சமூக சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், உங்கள் பரபரப்பான பணிச் சூழலுக்கு மத்தியில், உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவது மிகவும் அவசியமாகும்.

April Matha Rasi Palan April Month Horoscope april month

Next Gallery

கணவர்களின் இந்த 5 விஷயங்கள் மனைவிகளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காதாம்.. உஷார்!