ஏப்ரல் மாதம் கிரகப் பெயர்ச்சிகள்.. 12 ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்?

Monthly Lucky Horoscope April 2026: ஏப்ரல் மாதத்தில், சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்களின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படக்கூடும்; இதனால் 12 ராசிகளின் வாழ்விலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், மிதுனம் உள்ளிட்ட சில ராசியினர், வாழ்க்கையில் வெற்றி மழை பொழிவதோடு, நிதி ஆதாயங்களையும் பெறக்கூடும்.
2026ஆம் ஆண்டின் நான்காவது மாதமான ஏப்ரல் மாதம், மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாதமாகும். ஏனெனில் இந்த மாதம் பல கிரக பெயர்ச்சிகள், சேர்க்கைகள், நட்சத்திர மாற்றங்கள் நிகழப் போகிறது.
ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் வாரத்தைப் பொறுத்தவரை, ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி செவ்வாய் கிரகம் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும்; சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் சனி ஆகிய கிரகங்கள் ஒன்றிணைந்து, மங்கள-ஆதித்ய யோகத்தையும், திரி-கிரக யோகத்தை உருவாக்கும்.
மாதத்தின் தொடக்கத்தில் சுக்கிரன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து மாத இறுதியில் ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிப்பார். ராகு மற்றும் புதன் ஆகிய கிரகங்கள் கும்ப ராசியில் பயணிக்கும். ஏப்ரல் 11-ஆம் தேதி புதன் மீன ராசிக்குள் நுழைந்து, சதுர்-கிரக யோகத்தை உருவாக்கும். மேலும், ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி சூரியன் மேஷ ராசிக்குள் நுழைந்து, சுக்கிரனுடன் இணைந்து சுக்கிர-ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்கும். அத்துடன், ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதி சனி கிரகம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார்.
மாதத்தின் இறுதியில் அதாவது ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி புதன் கிரகம் மேஷ ராசிக்குள் நுழையும். மேலும், இக்காலகட்டம் முழுவதும் ஒவ்வொரு கிரகமும் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும்.
இந்தச் சிறப்பான கிரக அமைப்பின் காரணமாக, 12 ராசிகளின் வாழ்விலும் ஏதோனும் ஒரு வகையில் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும், சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமும், பண மழையும் கொட்டும்.
