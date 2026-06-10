/APY vs NPS: எந்த திட்டத்தில் அதிக நன்மை? உங்களுக்கு ஏற்ற திட்டம் எது?

APY vs NPS: அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) குறிப்பாக அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களைக் கருத்தில் கொண்டு தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 60 வயது பூர்த்தியான பிறகு மாதம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான உறுதியான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
APY vs NPS: ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலைப் பொறுத்தவரை, ஒரே ஒரு திட்டம் அனைவருக்கும் ஏற்றதாக இருக்காது. APY பாதுகாப்பிலும் நிலையான வருமானத்திலும் கவனம் செலுத்துகிறது. அதே சமயம் NPS வளர்ச்சியையும் நீண்ட காலச் செல்வ உருவாக்கத்தையும் வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வயது, வருமானம், அபாயத்தை ஏற்கும் திறன் மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் மாறிவரும் பொருளாதாரச் சூழலில், வருமானம் ஈட்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடல் என்பது ஒரு முக்கிய முன்னுரிமையாக மாறியுள்ளது. இச்சூழலில், அரசின் இரண்டு முக்கியத் திட்டங்களான அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) மற்றும் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) ஆகியவை பரவலான கவனத்தைப் பெற்றுள்ளன. இவ்விரு திட்டங்களும் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தாலும், அவற்றின் செயல்பாட்டு முறை, வருவாய் மற்றும் தகுதி வரம்புகள் ஆகியவை முற்றிலும் மாறுபட்டவை.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) குறிப்பாக அமைப்புசாராத் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களைக் கருத்தில் கொண்டு தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 60 வயது பூர்த்தியான பிறகு மாதம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான உறுதியான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
முதலீட்டாளர் பெறும் ஓய்வூதியத் தொகையானது, அவர் இத்திட்டத்தில் சேரும் வயது மற்றும் செலுத்தும் பங்களிப்புத் தொகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமைகிறது. இத்திட்டத்தின் மிக முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், ஓய்வூதியத் தொகைக்கு அரசாங்கமே உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
18 முதல் 40 வயதுக்கு இடைப்பட்ட இந்தியக் குடிமக்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்தில் இணைய முடியும். விண்ணப்பதாரர்கள் வங்கிக் கணக்கு மற்றும் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அக்டோபர் 2022 முதல், வருமான வரி செலுத்துவோர் இத்திட்டத்தில் சேரத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவர். மேலும், இத்திட்டத்தில் குறைந்தது 20 ஆண்டுகளுக்காவது பங்களிப்புச் செய்வது கட்டாயமாகும்.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) என்பது ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (PFRDA) நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு விருப்ப ஓய்வூதியச் சேமிப்புத் திட்டமாகும். NPS-ல் செய்யப்படும் முதலீடுகள் பங்குகள் (equities), கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள் மற்றும் அரசுப் பத்திரங்கள் போன்ற பல்வேறு சொத்து வகைகளில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. எனவே, இதிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாய் சந்தையின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்து அமைகிறது; இதில் நிலையான ஓய்வூதிய உத்தரவாதம் எதுவும் இல்லை.
18 முதல் 85 வயதுக்கு இடைப்பட்ட இந்தியக் குடிமக்கள், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் (NRIs) மற்றும் வெளிநாட்டு இந்தியக் குடிமக்கள் (OCIs) ஆகியோர் NPS-ல் முதலீடு செய்யலாம். வருமான வரி செலுத்துவோர் உட்படப் பல்வேறு தரப்பினரும் இத்திட்டத்தில் இணையலாம். இதனால்தான் சம்பளம் பெறுவோர், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் அதிக வருமானம் ஈட்டும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் NPS பிரபலமடைந்து வருகிறது.
இவ்விரு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான மிக முக்கிய வேறுபாடு வருவாய் அமைப்பில் உள்ளது. APY-யில், ஓய்வுக்குப் பிறகு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்பது முதலீட்டாளருக்கு முன்கூட்டியே தெரியும். ஆனால் NPS-ல், இறுதியாகக் கிடைக்கும் வருவாய் சந்தையின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்தே அமைகிறது. மறுபுறம், நீண்ட காலத்தில் ஒரு பெரிய ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்கும் ஆற்றல் NPS-க்கு உள்ளது. அதே சமயம், APY திட்டமானது நிலையான மாத வருமானத்தை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
குறைந்த வருமானம் கொண்ட பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள், ஓய்வுக்குப் பிறகு உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத்தை விரும்பினால், APY ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். அதே வேளையில், நீண்ட காலத்தில் அதிக வருமானம் மற்றும் பெரிய அளவிலான ஓய்வூதிய நிதியை விரும்புபவர்களுக்கும், சந்தை சார்ந்த அபாயங்களை ஏற்கத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கும் NPS மிகவும் பொருத்தமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலைப் பொறுத்தவரை, ஒரே ஒரு திட்டம் அனைவருக்கும் ஏற்றதாக இருக்காது. APY பாதுகாப்பிலும் நிலையான வருமானத்திலும் கவனம் செலுத்துகிறது. அதே சமயம் NPS வளர்ச்சியையும் நீண்ட காலச் செல்வ உருவாக்கத்தையும் வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வயது, வருமானம், அபாயத்தை ஏற்கும் திறன் மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பல சந்தர்ப்பங்களில், உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் மற்றும் சந்தை சார்ந்த வளர்ச்சி ஆகிய இரண்டின் பலன்களையும் பெறும் வகையில், இவ்விரு திட்டங்களின் கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு நிதி ஆலோசகர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.