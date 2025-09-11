ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மொட்டை அடித்ததற்க்கு இது தான் காரணமா?

AR Murugadoss Shaved His Head: ஏ.ஆர் முருகதாஸ் 5 வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு மதராசி படத்துடன் திரும்பி ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினார். அவர் தலையை மொட்டையடித்தது ஏன்? இது ரசிகர்களுக்கு புதிய கேள்வியாக உள்ளது.
AR Murugadoss Shaved His Head: மதராசி படத்தின் வெற்றியால் முருகதாஸ் மீண்டும் திரையுலகில் மீண்டும் மின்னுகிறார். புதிய லுக், ரசிகர்கள் பாராட்டு மற்றும் கைகோர்த்த விமர்சனங்கள் அவருக்கு புதிய உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளன.
மதராசி வெற்றி: ஏ.ஆர் முருகதாஸ் இயக்கிய மதராசி படம் பாக்ஸ் ஆஃபிஸில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறது. சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பு, அனிருத் இசை, வில்லன் வித்யுத், ரூக்மிணி வாசந்த் ஆகியோரின் பங்களிப்பு ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.
100 கோடி வசூல்: வெளியான சில நாட்களில் மதராசி படம் 100 கோடி வசூலுக்கு சென்றுள்ளது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு முருகதாஸ் வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒரு முக்கிய தருணமாக மாறியுள்ளது.
மொட்டையடித்த முருகதாஸ்: படம் வெற்றி பெற்றதற்குப் பிறகு முருகதாஸ் புதிய லுக்கில் ரசிகர்கள் முன்னே வந்தார். தலையை மொட்டையடித்து பழனி முருகன் கோவிலில் விரதம் நிறைவேற்றியதை பகிர்ந்தார்.
முதல் பட நினைவு: “என் முதல் படம் தீனாக்கு பிறகு நான் பிரார்த்தனை செய்தேன். ஆனால் மொட்டையடிக்கவில்லை. மதராசி என் வாழ்க்கையில் மறுபடியும் முதல் படம் போல இருந்தது, அதனால் விரதத்தை நிறைவேற்றினேன்” என்று அவர் கூறினார்.
5 வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு: கொரோனா காரணமாக பல திட்டங்கள் நிறைவேறாமல் போனது. நீண்ட 5 வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு வந்த படம் என்பதால், முருகதாஸ் மிகுந்த உழைப்புடன் இந்தப் படத்தை வெற்றி பெறச் செய்தார்.
விமர்சனங்கள்: தர்பார் (2020), சிகந்தர் (2023) போன்ற படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை தரவில்லை. இதனால் அவர் மீது விமர்சனங்கள் அதிகமானது. மதராசி மூலம் மீண்டும் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளார்.
அடுத்தது என்ன? மதராசி வெற்றியால் முருகதாஸ் மீண்டும் நம்பிக்கை பெற்றுள்ளார். ரசிகர்கள் அடுத்த பட அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர் தனது அடுத்த திட்டத்தை ரகசியமாக வைத்துள்ளார்.