இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?

இந்திய அணியில் இருக்கும் வீரர்களில் இந்த ஆண்டுக்குள் ஓய்வை அறிக்க இருக்கும் வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
இந்த பட்டியலில் முதல் வீரராக அஜின்கியா ரஹானே உள்ளார். அவர் இந்திய அணிக்காக கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடி இருந்தார். இச்சூழலில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வாய்ப்பு கிடைக்காமல் உள்ளது. எனவே அவர் இந்தாண்டுக்குள் ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
சேதேஷ்வர் புஜாரா இந்த பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். அவர் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்து வந்தார். ஆனால் தற்போது அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் உள்ளது. அவர் 103 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 7195 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதில் 19 சதம் மற்றும் 35 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
இஷாந்த் சர்மா கடைசியாக இந்திய அணிக்காக 2021ஆம் ஆண்டு நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினார். டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறப்பாக பந்து வீசக்கூடிய இவருக்கு கடந்த 4 ஆண்டுகளாகவே கதவு மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் விரைவில் ஓய்வை அறிவிப்பார் என தெரிகிறது. அவர் இந்திய அணிக்காக 105 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 311 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். அதே போல் 80 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 115 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வேகப்பந்து வீச்சாளர் உமேஷ் யாதவ், கடையாக 2023ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினார். அவர், இந்திய அணிக்காக 57 டெஸ்ட் போட்டிகலிலும் 75 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில் அவர் 286 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளக வாய்ப்பு ஏதும் கிடைக்காத பட்சத்தில் அவர் விரைவில் ஓய்வை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் ரோகித் மற்றும் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, இருவருமே கடந்த மே மாதம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தனர். ஏற்கனவே இவர்கள் டி20ல் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், இனி ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடுவார்கள் என்ற சூழல் உள்ளது. ஆனால் இவர்கள் இந்த ஆண்டுக்குள் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்பில்லை. அவர்கள் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை விளையாடுவார்கள் என தெரிகிறது.