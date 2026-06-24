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சேமிப்பு கணக்கில் அதிக பணம் இருக்கா? ஜூலை 31க்குள் இதை செஞ்சிடுங்க

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:07 PM IST

Income Tax Return: ங்கள் சேமிப்புக் கணக்கில் உள்ள இருப்புத் தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறினால் என்ன செய்ய வேண்டும்? வருமான வரித் துறை இப்போது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி அதிக மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கிறது.

Income Tax Return: உங்கள் வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும், சேமிப்புக் கணக்கில் குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு மேல் பணம் வைத்திருந்தாலோ அல்லது பெரிய அளவிலான ரொக்கப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டிருந்தாலோ ITR தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும்.

Income Tax Return1/8

வருமான வரி தாக்கல்

வரி செலுத்துவோர் வருமான வரி தாக்கலில் கவனம் செலுத்தும் காலம் இது. 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR) செய்வதற்கான காலக்கெடுவான ஜூலை 31, 2026 நெருங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. வருமான வரி வரம்பிற்குள் (taxable slab) வரும் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே ITR தாக்கல் செய்வது கட்டாயம் என்று பலர் கருதுகின்றனர். இது சரியா?

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ITR தாக்கல்

உங்கள் வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும், சேமிப்புக் கணக்கில் குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு மேல் பணம் வைத்திருந்தாலோ அல்லது பெரிய அளவிலான ரொக்கப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டிருந்தாலோ ITR தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும்.

Savings Account3/8

சேமிப்புக் கணக்கு

உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கில் உள்ள இருப்புத் தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறினால் என்ன செய்ய வேண்டும்? வருமான வரித் துறை இப்போது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி அதிக மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கிறது. இதன் விளைவாக, நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்கு மேல் பணத்தை டெபாசிட் செய்துவிட்டு, ஜூலை 31-க்குள் கணக்குத் தாக்கல் செய்யத் தவறினால், நீங்கள் வருமான வரித் துறையிடமிருந்து சட்டப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பெறலாம் மற்றும் கடுமையான அபராதங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.

Income tax4/8

வருமான வரி

வருமான வரி விதிமுறைகளின்படி, ஒரு நிதியாண்டில் (ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31 வரை) ஒரு தனிநபர் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேமிப்புக் கணக்குகளில் மொத்தம் ₹10 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்தால், வங்கிகள் இந்தத் தகவலை நேரடியாக வருமான வரித் துறைக்குத் தெரிவிக்க சட்டப்பூர்வமாக கடமைப்பட்டுள்ளன.

SFT5/8

குறிப்பிட்ட நிதிப் பரிவர்த்தனை

இது 'குறிப்பிட்ட நிதிப் பரிவர்த்தனை' (SFT) என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ரொக்க டெபாசிட்கள் மட்டுமல்லாமல், ₹10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள நிலையான வைப்புத்தொகையை (FD) ரொக்கமாகத் தொடங்குவது அல்லது ₹1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிரெடிட் கார்டு கட்டணங்களை ரொக்கமாகச் செலுத்துவது போன்ற நடவடிக்கைகளும் வருமான வரித் துறையின் கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் வருகின்றன.

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நடப்புக் கணக்கு

கூடுதலாக, ஒரு வருடத்திற்குள் உங்கள் நடப்புக் கணக்கில் (current account) மொத்தம் ₹50 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்தாலோ அல்லது எடுத்தாலோ (withdrawal) அந்தத் தகவலும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ITR Filing7/8

ஜூலை 31-க்கு முன் ITR தாக்கல் செய்வது ஏன் முக்கியம்?

அடிப்படையில், உங்கள் கணக்கில் ₹10 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்யும்போது, ​​வருமான வரித் துறை அதை உங்கள் வருடாந்திர தகவல் அறிக்கையில் (AIS) மற்றும் படிவம் 26AS-ல் பதிவு செய்கிறது. நீங்கள் சரியான நேரத்தில்—அதாவது ஜூலை 31-க்கு முன்—ITR தாக்கல் செய்தால், டெபாசிட் செய்யப்பட்ட இந்தத் தொகையின் 'மூலத்தை' (வருமானம் ஈட்டிய வழிமுறையை) நீங்கள் தெளிவாக அறிவிக்கிறீர்கள்.

Income Tax Account8/8

வருமான வரி கணக்கு

இத்தகைய பரிவர்த்தனை உங்கள் சட்டப்பூர்வமான மற்றும் வரி செலுத்தப்பட்ட வருமானத்தின் ஒரு பகுதி என்பதை இது வருமான வரித் துறைக்குத் தெரிவிக்கிறது. இருப்பினும், இவ்வளவு பெரிய பரிவர்த்தனை இருந்தும் நீங்கள் வருமான வரி கணக்கை (ITR) தாக்கல் செய்யத் தவறினால், வருமான வரித் துறை அதை 'சந்தேகத்திற்குரியதாக' கருதுகிறது. மேலும் நீங்கள் 'கருப்புப் பணம்' அல்லது கணக்கில் காட்டப்படாத வருமானத்தை மறைக்க முயற்சிப்பதாகக் கொள்கிறது.

TAGS:
itr
Income tax return
Tax

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