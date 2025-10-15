கடன் வலையில் சிக்காமல் இருக்க... இந்த 5 தவறுகளை செய்யாதீங்க!

Personal Loans: வங்கிகளிடம் இருந்தோ அல்லது வேறு யாரிடமோ வட்டிக்கு கடன் வாங்கும்போது, மக்கள் வழக்கமாக இந்த 5 தவறுகளைச் செய்வார்கள். அதன்படி, இந்த தவறுகளை சரிசெய்வதன் மூலம் மக்கள், கடன் வலையில் சிக்கமாட்டார்கள்.
கடன் வாங்குவதில் இருக்கும் சிக்கல்கள், பிரச்னைகளை களைய அதில் பொதுவாக செய்யப்படும் தவறுகளை கவனிக்க வேண்டும். இதன்மூலம் ஒருவர் பொருளாதாரத்தில் பெரிய சிக்கலை தவிர்த்து மகிழ்ச்சியான வாழ்வை மேற்கொள்ளலாம்.
கடனற்ற வாழ்வே தலைசிறந்த வாழ்க்கை என்பார்கள் பெரியோர்கள். கடன் வாங்குவது பெரிய குற்றம் இல்லையென்றாலும், அதில் நீங்கள் கவனக் குறைவாக இருந்தால் உங்கள் அடுத்த தலைமுறையினரே பாதிக்கப்படும் அளவிற்கு தாக்கம் ஏற்படும்.
எனவே, கடன் வாங்குவதில் இருக்கும் சிக்கல், பிரச்னைகள் மற்றும் பொதுவாக செய்யப்படும் தவறுகளை தெரிந்துகொள்வதன் மூலம் நீங்களும் கடன் வலையில் சிக்காமல் தப்பிக்கலாம்.
அந்த வகையில், கடன் வாங்கும்போது மக்கள் பொதுவாக மேற்கொள்ளும் 5 தவறுகள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். இதில் சுட்டிக்காட்டப்படும் தவறுகளை புரிந்துகொள்வதால் பெரிய சிக்கல்களில் இருந்து நீங்கள் தப்பிக்கலாம்.
முதல் தவறு: 'எப்போதும், எல்லாவற்றுக்கும் கடன் வாங்கி தப்பித்துக்கொள்ளலாம்' என நினைப்பது மிகப்பெரிய தவறு. தேவையை தாண்டி நீங்கள் கடன் வாங்கும்போது, அதிக EMI செலுத்த வேண்டும், வட்டியும் கட்ட வேண்டும். இதனால் உங்களின் மாத வரவு-செலவில் சிக்கல் ஏற்படும். எனவே, இப்போது கடன் வாங்கிவிட்டு பின்னர் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் என மனநிலையை கைவிடுங்கள். இது ஆபத்தானது.
2வது தவறு: நீங்கள் வங்கியில் இருந்து கடன் வாங்கினாலும் சரி, தனிநபர்களிடம் இருந்து கடன் வாங்கினாலும் சரி, பல இடங்களில் வட்டியை ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் கடன் வாங்க வேண்டும். இப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் வாங்குவதால் நீங்கள் கூடுதல் வட்டியை கூட செலுத்த நேரிடலாம். அதாவது, வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் சிறு மாற்றம் கூட, உங்களுக்கு அதிக செலவை கொண்டுவரலாம். எனவே, நீங்கள் வங்கியில் இருந்து கடன் வாங்கும்போது, இன்னும் சில வங்கிகளில் அவர்களின் வட்டி விகிதம், மாத EMI கட்டணம் ஆகியவற்றை விசாரித்து கடன் வாங்குங்கள்.
3வது தவறு: கடன் தாமதமாக செலுத்துவதும் பெரிய தவறு. நீங்கள் கடனை சரியாக, நேரத்திற்கு செலுத்தாவிட்டால் உங்களது கிரெடிட் ஸ்கோர் பாதிக்கப்படும். இதனால் அடுத்த முறை கடன் வாங்கும்போது அதிக வட்டி விகிதம் விதிக்கப்படலாம். எனவ, கடனை சரியாக நேரத்தில் செலுத்த Auto-Debit போன்ற ஆப்ஷனை வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
4வது தவறு: நீங்கள் கடன் வாங்கும்போது, அதன் வட்டி மட்டுமின்றி செயலாக்க கட்டணம் (Processing Fees) போன்ற மற்ற கட்டணங்களை குறித்து கவனிக்காமல் இருப்பது தவறு. இதை கவனிக்காமல்விட்டால், பிற்காலத்தில் சிக்ககல் வரலாம். எனவே, கடன் வாங்கும்போது அனைத்து விதிமுறைகளையும் தெரிந்துகொள்வதால் பிற்காலத்தில் சிரமப்பட வேண்டாம்.
5வது தவறு: ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் கடன் வாங்குவதும் பெரிய தவறு. பொதுவாக தொழிலில் முதலீடு செய்ய பல இடங்களில் கடன் வாங்குவார்கள். சின்ன சின்ன தொகையாக பல்வேறு இடங்களில் கடன் வாங்கிவிட்டு அதனை திருப்பிச் செலுத்தலாம் என தோன்றும். ஆனால் நீங்கள் அப்போது கடன் வலையில் சிக்கியிருப்பீர்கள். எனவே எப்போதும் பழைய கடனை முடித்துவிட்டு, அடுத்து புதிய கடனை வாங்குங்கள்.