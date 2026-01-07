பட்ஜெட்டை பதம் பார்க்காத இந்த 5 ஐரோப்பிய நாடுகள்... 2026-இல் மஜாவா சுற்றுலா போங்க!

Budget Friendly European Countries: பட்ஜெட் விலையில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பயணிக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள், இந்த 5 நாடுகளை கவனத்தில் கொள்ளலாம். இந்த 5 நாடுகள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்ல நினைப்பவர்கள், எங்கு சுற்றுலா செல்லலாம் என பெரும் குழப்பதில் ஆழ்ந்துவிடுவார்கள். அதேநேரத்தில் ஓரளவு குறைந்த பட்ஜெட்டிலும் சிலர் பட்ஜெட் செய்ய நினைப்பார்கள். அவர்கள் இந்த தொகுப்பை கண்டிப்பாக படிக்கவும்.
ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பயணிக்க வேண்டும் என்றால் அதிகம் செலவாகும் என பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அனைத்து நாடுகளுக்கும் அந்தளவிற்கு செலவாகாது. சுற்றிப் பார்க்க அதிக இடங்களை கொண்ட நாடுகளை நீங்கள் பட்ஜெட் விலையில் பயணிக்கலாம். (Representative Image Source: Meta AI)
இந்த 5 நாடுகளில் விலைவாசி அதிகமாக இருக்காது. நீங்கள் அங்கு பயணம் செய்யும்போது உங்கள் பர்ஸில் உள்ள பணம் குறைவாகவே செலவாகும். அந்த வகையில், பட்ஜெட் விலையில் பயணிக்க ஏதுவான 5 நாடுகளை இங்கு காணலாம். (Representative Image Source: Meta AI)
1. பல்கேரியா: கடற்கரைகள், மலைகள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பகுதிகள் இந்நாட்டில் நிறைந்திருக்கின்றன. இந்நாட்டைச் சுற்றிப்பார்க்கவும் பெரியளவில் பணம் செலவாகும். இங்கு நீங்கள் பயணம் செய்யும்போது ஏற்படும் செலவு, மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளை ஒப்பிடும்போது மிக குறைவாகவே இருக்கும். (Representative Image Source: Meta AI)
2. ருமேனியா: இதுவும் பலரின் கண்களுக்கு தெரியாத பட்ஜெட் விலையில் பயணிக்கக் கூடிய ஐரோப்பிய நாடாகும். இங்கு அழகான இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இடங்கள், பழமை மாறாத நகரங்களை நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம். இங்கு குறைந்த அளவிலான சுற்றுலா பயணிகளே வருவார்கள் என்பதால் விலையும் குறைவாகவே இருக்கிறது. (Representative Image Source: Meta AI)
3. ஹங்கேரி: பட்ஜெட் விலையில் ஐரோப்பிய நாட்டுக்கு பயணிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்றால், அதில் ஹங்கேரியை தவறவிடவே கூடாது. ஹங்கேரி தலைநகர் புடாபெஸ்ட் பட்ஜெட் விலையில் சுற்றிப்பார்க்க ஏதுவான இடம். பொது போக்குவரத்து, உள்ளூர் உணவுகள், சுற்றுலா தலம் ஆகியவை அனைத்தும் விலை குறைவாகவே இருக்கும். (Representative Image Source: Meta AI)
4. அல்பேனியா: இங்கு அழகான கடற்கரைகள் நிறைந்திருக்கின்றன. பலருக்கும் தெரியாத பட்ஜெட் விலையில் சுற்றிப் பார்க்கக் கூடிய நாடாகும். இங்கு பயணித்தால் உங்களுக்கு அன்றாட செலவுகள் குறைவாகவே இருக்கும். சாகச விரும்பிகளும் இதை தவறவிடவேக் கூடாது. (Representative Image Source: Meta AI)
5. போர்ச்சுகல்: கால்பந்து ரசிகர்கள் நிச்சயம் இந்நாட்டுக்கு பயணிக்க வேண்டும் என விரும்புவார்கள். கால்பந்து ஜாம்பவான் ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் போர்ச்சுகல்தான் குறைந்த விலையில் சுற்றிப்பார்க்க ஏதுவான இடம். அங்கு மலிவு விலையில் உணவு கிடைக்கும். தங்குமிடத்தின் வாடகையும் குறைவாகவே இருக்கும். அழகிய பல நகரங்களை நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம். (Representative Image Source: Meta AI)
பொறுப்பு துறப்பு: பட்ஜெட் குறைவு என்றால் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளை ஒப்பிடும்போது, பயணிகள் தங்குமிடத்திற்கான கட்டணம், சுற்றிப் பார்க்கும் இடங்களுக்கான கட்டணம், உள்ளூர் உணவுகளின் கட்டணம் ஆகியவை குறைந்த விலையில் இருக்கும். நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்து பயணிம் செய்கிறீர்கள் என்றால் அதில் விமான டிக்கெட் செலவு, விசா செலவு ஆகியவை இதில் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்க. எனவே, உங்கள் பட்ஜெட் எவ்வளவு? இதில் எந்தெந்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு செல்லலாம்? என்பதை சுற்றுலா பயணங்களை ஒருங்கிணைக்கும் வல்லுநர்களிடம் ஆலோசனை பெறவும். (Representative Image Source: Meta AI)